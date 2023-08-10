В июне резко выросли просрочки по микрозаймам

Доля займов с просрочкой превысила 46% от общего объема выданных ссуд.

В июне 2023 года доля микрозаймов с просрочкой больше 90 дней достигла 46,6% от общего объема выдач. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

В апреле 2023 года доля займов в микрофинансовых организациях с подобной просрочкой составляла 39,2%.

Сегодняшний уровень проблемных долгов перед МФО сопоставим с пиковыми показателями октября-ноября 2022 года.

На 1 января 2023 года займы в МФО имели 7,6 млн человек. Общая сумма ссуд составляла 291 млрд рублей, а средний размер задолженностей – 40,5 тыс. рублей.

При этом, крупные участники рынка не видят ухудшений и заявляют, что качество их портфелей стабильно.

Если смотреть на однородные сегменты выдачи, то трендов на ухудшение мы не наблюдаем, — сказал директор департамента управления рисками МФК «МигКредит» Алексей Передерий.

Небольшие микрофинансовые компании чаще выдают займы рискованным клиентам, которым отказали более известные МФО.

Недавно мы писали, что микрофинансы отказывают в займах или предлагают уменьшить сумму до 10 тысяч рублей, если у клиента показатель долговой нагрузки выше 80%.