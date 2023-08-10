Где взять информацию о бывших работниках ИП, чтобы сдать отчетность за 2023 год?

У ИП нет программы для ведения отчетности, а новому бухгалтеру за 2023 год нужно сдать РСВ, НДФЛ и УСН.

В телеграм-чате для бухгалтеров обсуждают проблему, где найти сотрудника, который раньше сдавал отчетность у индивидуального предпринимателя.

Активные читатели посоветовали обратиться в Соцфонд, где возможно подскажут, какую информацию по сотрудникам предавали в налоговую.

Также порекомендовали не искать бывших работников ИП, а выбрать спецоператора и сдавать отчетность по ЭЦП через него.

Когда будет спецоператор, там нужно будет направить заявление в свой СФР о регистрации для сдачи отчетности и когда это будет сделано направьте им запрос с свободной форме о том, какая отчётность сдавалась и на каких физических лиц в текущем году, — сказано в комментарии.

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