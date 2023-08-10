Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

Новая услуга появится в некоторых МФЦ, с которыми у налоговой есть соглашения. Скоро через них можно будет подать уведомления о переходе на УСН или на ЕСХН.

ФНС расширили список документов, которые можно будет подать в МФЦ. Скоро предприниматели смогут через туда подавать уведомления о смене налогового режима — о переходе на УСН или на ЕСХН.

Через МФЦ также можно:

подать в налоговую сведения об адресе, на который налоговики могут слать свои послания, в том числе, это касается ИП и частнопрактикующих лиц;

подать заявление на патент;

дать свое согласие на информирование о наличии недоимки по смс или электронке,

запросить справку и акт по ЕНС.

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