Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

ФНС расширили список документов, которые можно будет подать в МФЦ. Скоро предприниматели смогут через туда подавать уведомления о смене налогового режима — о переходе на УСН или на ЕСХН.
Через МФЦ также можно:
подать в налоговую сведения об адресе, на который налоговики могут слать свои послания, в том числе, это касается ИП и частнопрактикующих лиц;
подать заявление на патент;
дать свое согласие на информирование о наличии недоимки по смс или электронке,
запросить справку и акт по ЕНС.
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