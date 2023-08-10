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УСН

Через МФЦ можно будет подать уведомление о переходе на УСН или на ЕСХН

Новая услуга появится в некоторых МФЦ, с которыми у налоговой есть соглашения. Скоро через них можно будет подать уведомления о переходе на УСН или на ЕСХН.
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ФНС расширили список документов, которые можно будет подать в МФЦ. Скоро предприниматели смогут через туда подавать уведомления о смене налогового режима — о переходе на УСН или на ЕСХН.

Через МФЦ также можно:

  • подать в налоговую сведения об адресе, на который налоговики могут слать свои послания, в том числе, это касается ИП и частнопрактикующих лиц;

  • подать заявление на патент;

  • дать свое согласие на информирование о наличии недоимки по смс или электронке,

  • запросить справку и акт по ЕНС.

Разобраться с изменениями в законодательстве поможет наш курс повышения квалификацииГлавный бухгалтер на УСН. УСН выгодный спецрежим, но трудный, пройдя программу профпереподготовки, вы разберетесь со всеми его особенностями и обучитесь всему, что нужно для работы в 2023 году.

Почему этот курс нужен именно сейчас?

  • В УСН появилось много нового в 2023 году, нужно следить за изменениями.

  • Компании продолжают переходить на УСН и нужны люди, которые умеют в ней разбираться.

Всю информацию о курсе вы узнаете из бесплатного урока. После обучения получите официальный диплом на 256 ак. часов. Мы сами внесем его в госреестр Рособрнадзора и отправим вам оригинал по почте.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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