Жители новых регионов могут зарегистрировать автомобиль и получить права через Госуслуги

Жители новых регионов могут получать услуги Госавтоинспекции через Единый портал государственных услуг. Об этом сказано на сайте МВД.
На Госуслугах можно зарегистрировать транспортные средства, записаться на примем экзаменов и на выдачу водительского удостоверения.
После записи следует к назначенному часу отправиться в подразделение Госавтоинспекции, получить услугу и сэкономить время.
Подобная форма взаимодействия уже несколько лет успешно реализуется и пользуется популярностью у россиян. МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет, — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Можно обратиться к Госавтоинспекции напрямую в региональное подразделение лично или через интернет.
В конце 2022 года мы писали, что в новых регионах будут выдавать водительские права без экзаменов и медкомиссии.
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