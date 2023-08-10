Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Пользователи интернета

Жители новых регионов могут зарегистрировать автомобиль и получить права через Госуслуги

В новых регионах взаимодействовать с Госавтоинспекцией стало проще, достаточно войти в личный кабинет на Госуслугах и записаться на получение прав или на экзамен.
19

Жители новых регионов могут получать услуги Госавтоинспекции через Единый портал государственных услуг. Об этом сказано на сайте МВД.

На Госуслугах можно зарегистрировать транспортные средства, записаться на примем экзаменов и на выдачу водительского удостоверения.

После записи следует к назначенному часу отправиться в подразделение Госавтоинспекции, получить услугу и сэкономить время.

Подобная форма взаимодействия уже несколько лет успешно реализуется и пользуется популярностью у россиян. МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет, — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Можно обратиться к Госавтоинспекции напрямую в региональное подразделение лично или через интернет.

В конце 2022 года мы писали, что в новых регионах будут выдавать водительские права без экзаменов и медкомиссии.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Бизнес-планирование

    Как отказаться от годового бюджета и увеличить прибыль с помощью драйверной модели

    Одним из главных требований к компаниям стала гибкость. Только за последние 4 года российским предпринимателям пришлось перестроить бизнес-процессы. Помимо смены стратегии, приходилось менять и бюджет. Из-за этого начали набирать популярность альтернативные методы управления. В этом материале рассказываем про драйверную модель управления

    Как отказаться от годового бюджета и увеличить прибыль с помощью драйверной модели
    17
    Логотип Клерк.Премиум
    Клерк.Премиум
    Обучение для бухгалтеров

    😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации

    Только до 13 августа вы можете на ГОД подключиться к сервису для обучения и экспертной поддержки бухгалтера со скидкой 30%. Безо всяких доплат каждый день вы получаете новые материалы и видео-контент в подписке, а наши эксперты проводят сотни консультаций за месяц. Кроме того, у вас будет доступ к базе существующих вебинаров, онлайн-курсов и разборов.

    😱 Осталось два дня, чтобы получить скидку 30% на самую бухгалтерскую подписку Клерк.Премиум! 50 онлайн-курсов, 600 вебинаров, 900 разборов, безлимитные консультации
    3
    739
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    Дробление бизнеса

    Как одной бухгалтерской проводкой убрать признаки дробления бизнеса

    Раньше в комментариях нам писали что мы, дескать, только на ошибки показываем, а не говорим что надо делать. Вот, исправляемся. В сегодняшнем видео рассказываем как избавиться от Дробления бизнеса одной бухгалтерской проводкой на примере схемы франчайзинга.

    89
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Ищете крутую работу? А она уже у нас! Смотрите вакансии на «Клерке»

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    248
    Логотип ITSM365
    ITSM365
    Ведение документооборота

    Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании

    Рассказываю, как обеспечить своевременную выдачу справок, быструю замену краски в принтере, а также постоянное соблюдение дедлайнов.

    Один в поле не воин: как предотвратить потерю заявок сотрудников внутри компании
    104
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    1,3 тыс.
    Читать еще