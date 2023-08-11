Чиновники переходят на отечественную операционную систему «Аврора»

На фоне отказа от использования в работе продукции Apple госслужащие тестируют новые смартфоны на российской ОС.

Государственные служащие и законодатели начали получать смартфоны с операционной системой российского производства «Аврора». Об этом пишут «Известия».

Пока что с такими устройствами будут работать в тестовом, экспериментальном режиме.

На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата Совета Федерации, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач, — сказал собеседник издания.

Смартфоны под управлением ОС «Аврора» дополнят гаджеты иностранного производства, которые уже есть у сотрудников Совета Федерации.

Эксперимент с внедрением отечественной операционки подготовит почву для перехода чиновников на российские средства связи, если это будет необходимо.

Недавно мы писали, что госслужащим запретят работать на iPhone. Сотрудникам Минпромторга и администрации президента уже нельзя ими пользоваться.

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