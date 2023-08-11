Самозанятые заплатили в бюджет Москвы налоги на 4,6 млрд рублей

За первые полгода 2023 года Москва получила 4,6 млрд рублей от налогов на профессиональный доход, которые платят самозанятые. Об этом сказано на сайте мэра столицы.
В первом полугодии 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход. Это на 36% больше, чем в январе — июне 2022, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По данным на 1 июля 2023 года в столице работают 1,39 млн самозанятых, это 18% от всего числа зарегистрированных плательщиков НПД.
С начала года в Москве стало на 156 тыс. больше самозанятых.
Самые распространенные виды деятельности – пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.
С 1 января 2019 года по 1 июля 2023 года доходы самозанятых в столице достигли 753 млрд рублей, причем больше 158 млрд рублей они заработали в 2023 году.
С начала года самозанятые выдали клиентам 45,9 млн чеков, это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Средний размер чека – 2 988 рублей.
Сотрудничаете с самозанятыми? Узнайте все о рисках и подводных камнях взаимодействия с такими исполнителями. Подходите внимательно к выстраиванию отношений с плательщиками НПД, чтобы избежать проблем со стороны контролирующих органов.
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