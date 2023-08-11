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Самозанятые

Самозанятые заплатили в бюджет Москвы налоги на 4,6 млрд рублей

С начала действия специального налогового режима на профессиональный доход самозанятые из столицы заработали 753 млрд рублей.
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За первые полгода 2023 года Москва получила 4,6 млрд рублей от налогов на профессиональный доход, которые платят самозанятые. Об этом сказано на сайте мэра столицы.

В первом полугодии 2023 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 4,6 млрд рублей налога на профессиональный доход. Это на 36% больше, чем в январе — июне 2022, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным на 1 июля 2023 года в столице работают 1,39 млн самозанятых, это 18% от всего числа зарегистрированных плательщиков НПД.

С начала года в Москве стало на 156 тыс. больше самозанятых.

Самые распространенные виды деятельности – пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

С 1 января 2019 года по 1 июля 2023 года доходы самозанятых в столице достигли 753 млрд рублей, причем больше 158 млрд рублей они заработали в 2023 году.

С начала года самозанятые выдали клиентам 45,9 млн чеков, это почти на 30% больше, чем в прошлом году. Средний размер чека – 2 988 рублей.

Сотрудничаете с самозанятыми? Узнайте все о рисках и подводных камнях взаимодействия с такими исполнителями. Подходите внимательно к выстраиванию отношений с плательщиками НПД, чтобы избежать проблем со стороны контролирующих органов.

Комментарии

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