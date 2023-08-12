Для мигрантов предлагают создать саморегулируемые организации

В новые СРО могут войти частные агентства, которые привлекают иностранных сотрудников для работы в России.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Владимир Волох предложил создать саморегулируемые организации для мигрантов, в которые войдут частные агентства по привлечению иностранных работников. Об этом пишет «Парламентская газета».

Нами предлагается совершенно новое направление — саморегулируемые организации по привлечению мигрантов. Это новый и нестандартный подход, — сказал Владимир Волох.

Участниками СРО могут стать частные агентства занятности, которые будут регулировать деятельность посредников между работодателями и сотрудниками, а также участвовать в работе домиграционных центров.

Домиграционный центр – это структура на родине мигранта, где проходит обучение русскому языку и подготовка по востребованным на рынке труда направлениям.

Владимир Волох считает, что эта деятельность должна вестись с участием МВД, объединений работодателей и организаций, которые предоставляют мигрантам услуги и оценивают их квалификацию.