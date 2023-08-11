Wildberries начал тестировать новый логотип

11 августа 2023 года на сайте маркетплейса Wildberries появился новый логотип.
Мы разработали несколько концепций, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте, — сказали представители маркетплейса «РИА Новостям».
В обновленной версии изменился шрифт, теперь буквы строчные и без острых углов.
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