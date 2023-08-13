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🚗 Водители-курьеры должны проходить предрейсовый медосмотр

Курьеры организации развозят по Москве документы на автомобилях компании или своих личных, за использование которых получают компенсацию или арендную плату. Должны ли такие курьеры проходить предрейсовые медосмотры, разъяснила столичная ГИТ.
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В письме от 26.07.2023 № 77/7-24037-23-ОБ/10-25085-ОБ/18-1330 говорится, что предрейсовые и послерейсовые медосмотры проводятся в отношении отдельных категорий работников.

Порядок проведения таких медосмотров утвержден приказом Минздрава от 15.12.2014 № 835н.

Кстати, с 1 сентября 2023 года будут новые правила проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров (по приказу Минздрава от 30.05.2023 № 266н).

Обязательные предрейсовые медосмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства (за исключением экстренных оперативных служб).

Обязательные послерейсовые медосмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя транспортного средства, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.

Конкретно про курьеров ГИТ ничего не пояснила, но можно сделать вывод, что раз курьер = водитель и перевозит не пассажиров и не опасные грузы, то нужен предрейсовый медосмотр.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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