Компенсация в три оклада при увольнении по-прежнему будет освобождена от НДФЛ
При увольнении работников им могут выплачиваться компенсации, которые не облагаются НДФЛ (за рядом исключений). Эту норму статьи 217 НК РФ подправят (унифицируют).
Проект Минфина опубликован на федеральном портале.
Речь идет о компенсациях, которые установлены федеральным, региональным или местным законодательством (в пределах норм).
Смотрите в нашей таблице, как изменится абзац седьмой пункта 1 статьи 217 НК РФ.
Как сейчас
Как будет потом
Не облагаются НДФЛ компенсационные выплаты, установленные законами и связанные с:
увольнением работников, за исключением сумм выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Не облагаются НДФЛ компенсационные выплаты, установленные законами и связанные с:
увольнением физлиц, за исключением сумм выплат в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) или шестикратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) для физлиц, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Компенсация отпуска при увольнении по-прежнему будет облагаться НДФЛ. В этой части ничего не меняется.
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