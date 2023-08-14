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НДФЛ

Компенсация в три оклада при увольнении по-прежнему будет освобождена от НДФЛ

При увольнении работников им могут выплачиваться компенсации, которые не облагаются НДФЛ (за рядом исключений). Эту норму статьи 217 НК РФ подправят (унифицируют).
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Проект Минфина опубликован на федеральном портале.

Речь идет о компенсациях, которые установлены федеральным, региональным или местным законодательством (в пределах норм).

Смотрите в нашей таблице, как изменится абзац седьмой пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Как сейчас

Как будет потом

Не облагаются НДФЛ компенсационные выплаты, установленные законами и связанные с:

  • увольнением работников, за исключением сумм выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Не облагаются НДФЛ компенсационные выплаты, установленные законами и связанные с:

  • увольнением физлиц, за исключением сумм выплат в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) или шестикратный размер среднего месячного заработка (вознаграждения, денежного довольствия) для физлиц, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Компенсация отпуска при увольнении по-прежнему будет облагаться НДФЛ. В этой части ничего не меняется.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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