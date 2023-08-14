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Права потребителей

Минпромторг не поддержал идею указывать стоимость товара в целых значениях

Производители начнут перекладывать расходы по модернизации оборудования на потребителей. Цены на товары могут вырасти.
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Минпромторг собирается заблокировать депутатский законопроект о честной цене, который обяжет продавцов указывать стоимость продуктов за круглую единицу измерения. Например, 1 литр или 1 килограмм. Об этом пишут «Известия».

Поправки в закон «О защите прав потребителей» в Госдуму внес вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев.

По его мнению, производители не смогут вводить людей в заблуждение тем, что уменьшают размер упаковки и вес товара, сохраняя цену прежней.

Такая инициатива обернется тем, что подорожает подготовка новых ценников и выкладка товаров, считает Минпромторг.

Производителям придется модернизировать учетные системы и эти суммы заложат в конечную стоимость товаров для потребителей.

На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект, — сказали в ведомстве.

Однако министерство предложило установить единый стандарт фасовки, чтобы покупателям было проще сравнивать аналогичные товары разного веса или объема.

Сегодня все ценники формируют в компьютерных программах, и утверждение о якобы «сложности» пересчета — банальная отговорка, — сказал Борис Чернышев.

Депутат сообщил, что ко второму чтению подготовят поправки, чтобы с обязательным «честным ценником» были только некоторые товары. Их список утвердит правительство.

Недавно мы писали, что Генпрокуратура собирается изменить ГОСТы на пищевые продукты, чтобы производители не смогли сократить объем товара в упаковке без изменения цены на него.

К упаковке пищевых продуктов хотят установить новые требования. Объемы будут округлять до целых значений, чтобы за ту же цену продавалось не 900 мл молока, а именно 1 л.

Комментарии

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