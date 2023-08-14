ФАС: Новосибирский вуз нарушил закон о контрактной системе

Вуз объединил в один лот услуги, которые не связаны между собой. Размер закупки составлял 115 млн рублей.

Новосибирский государственный технический университет нарушил закон о контрактной системе при проведении торгов на сумму 115 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на УФАС Новосибирской области.

Заказчик ограничил число участников закупки, объединив в один лот услуги по уборке и обслуживанию гардеробов. По версии ФАС, эти услуги не связаны между собой технически и функционально.

Университет не доказал, что объединить эти услуги в одно описание было необходимо. Поэтому ФАС признал вуз нарушителем закона о контрактной системе.

НГТУ – одно из крупнейших образовательных учреждений в Сибири. В вузе учатся более 13 тыс. студентов и работают больше 1,5 тыс. преподавателей.