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Госзакупки

ФАС: Новосибирский вуз нарушил закон о контрактной системе

Вуз объединил в один лот услуги, которые не связаны между собой. Размер закупки составлял 115 млн рублей.
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Новосибирский государственный технический университет нарушил закон о контрактной системе при проведении торгов на сумму 115 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на УФАС Новосибирской области.

Заказчик ограничил число участников закупки, объединив в один лот услуги по уборке и обслуживанию гардеробов. По версии ФАС, эти услуги не связаны между собой технически и функционально.

Университет не доказал, что объединить эти услуги в одно описание было необходимо. Поэтому ФАС признал вуз нарушителем закона о контрактной системе.

НГТУ – одно из крупнейших образовательных учреждений в Сибири. В вузе учатся более 13 тыс. студентов и работают больше 1,5 тыс. преподавателей.

Комментарии

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  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 14.08.23, 17:25

    Главный бухгалтер

    Заказчик ограничил число участников закупки, объединив в один лот услуги по уборке и обслуживанию гардеробов. По версии ФАС, эти услуги не связаны между собой технически и функционально.

    Какие подлецы! Конечно же каждую отдельную вешалку должны обслуживать 8 отдельных исполнителей! а подмести пол под ней - ещё 12!

    в срочном порядке: ректора расстрелять, вуз закрыть, все вешалки продать!

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