ФАС: Новосибирский вуз нарушил закон о контрактной системе

Новосибирский государственный технический университет нарушил закон о контрактной системе при проведении торгов на сумму 115 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на УФАС Новосибирской области.
Заказчик ограничил число участников закупки, объединив в один лот услуги по уборке и обслуживанию гардеробов. По версии ФАС, эти услуги не связаны между собой технически и функционально.
Университет не доказал, что объединить эти услуги в одно описание было необходимо. Поэтому ФАС признал вуз нарушителем закона о контрактной системе.
НГТУ – одно из крупнейших образовательных учреждений в Сибири. В вузе учатся более 13 тыс. студентов и работают больше 1,5 тыс. преподавателей.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Какие подлецы! Конечно же каждую отдельную вешалку должны обслуживать 8 отдельных исполнителей! а подмести пол под ней - ещё 12!
в срочном порядке: ректора расстрелять, вуз закрыть, все вешалки продать!