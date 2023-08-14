Мошенники представляются социальным работникам и грабят пенсионеров

Под предлогом обновления социальной карты пенсионеры получают СМС от банка с подтверждением денежного перевода.

ВТБ сообщил о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются соцработникам и просят пенсионеров обновить социальную карту. Об этом сказано на сайте банка.

Мошенники звонят на городской номер телефона, сообщают, что пенсионерам нужно срочно обновить социальную карту. Затем просят назвать номер мобильного телефона, на который придет СМС с кодом подтверждения.

На самом деле так злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и подтверждение денежных переводов.

Социальная инженерия – наиболее популярный метод мошенничества, сегодня на нее приходится 90% атак. «Легенды» таких обманных звонков могут меняться, но неизменным остается их основной признак: стремление завладеть вашими персональными данными, многочисленными кодами из СМС или паролями, — говорится в сообщении ВТБ.

Сотрудники банка напоминают, что нужно внимательно читать текст СМС-сообщений, перепроверять информацию в контакт-центре или в офисе кредитной организации.

О подозрительных звонках также можно сообщить экспертам ВТБ в чат-боте банка. Это поможет быстрее заблокировать мошеннические номера.