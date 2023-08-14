Как в трудовую книжку вносить запись о приеме на работу

Роструд отвечает, что допустимы обе формулировки. Дело в том, что четких требований в данной части трудовое законодательство не устанавливает.
А как вы делаете запись в трудовую книжку?
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