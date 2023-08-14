Как в трудовую книжку вносить запись о приеме на работу

Как правильно писать в трудовой книжке – «принята на должность бухгалтера» или «принята бухгалтером»?

Роструд отвечает, что допустимы обе формулировки. Дело в том, что четких требований в данной части трудовое законодательство не устанавливает.

А как вы делаете запись в трудовую книжку?

Какой вариант записи о приеме на работу применяете вы? Принята на должность бухгалтера

Принята бухгалтером

Применяю оба варианта (по настроению)

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