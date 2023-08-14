Росреестр и ВКонтакте заблокировали предложения купить выписки из ЕГРН

Получить документы можно только на сайте Росреестра, ППК «Роскадастр» или на портале Госуслуг.

Социальная сеть ВКонтакте совместно с Росреестром приняли меры по блокировке объявлений о продаже выписок из ЕГРН. Об этом сказано на сайте ведомства.

По обращению Росреестра в социальной сети «ВКонтакте» удалены объявления частных лиц и компаний о продаже выписок из ЕГРН. Предоставление таких услуг сторонними лицами противоречит законодательству, создает предпосылки к мошенничеству и нарушает права собственников объектов недвижимости, — сказал заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов.

Получить электронную выписку из ЕГРН можно только на официальных сайтах Росреестра и ППК «Роскадастр» или на портале Госуслуг.

Документ формируется за секунды, его данные легитимны и заверяются электронной подписью ответственных лиц.

Выписки, купленные у третьих лиц, могут быть недостоверны. А также есть риск попасть на уловки мошенников, которые после оплаты заказа не пришлют нужных документов.

С 2020 года Росреестру удалось прекратить деятельность 387 сайтов-двойников и более 1 тыс. объявлений о перепродаже сведений из реестра.

За такую деятельность предусмотрена административная ответственность.