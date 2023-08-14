Сотруднику, который трудился неполный день в свой выходной, оплачивать нужно только за фактически отработанные часы

В Роструде пояснили, как оплачивать работу в выходной день.

За работу в выходной день работник может выбрать либо повышенную оплата (не менее чем в двойном размере), либо обычную оплату и отгул.

Если в свой выходной сотрудник трудился неполный день, оплата идет только за фактически отработанные часы. При этом если работник выбрал отгул, то он предоставляется ему полностью, без привязки ко времени потраченному на работу. Такое разъяснение дали специалисты Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф — вопрос № 184882 от 09.08.2023, вопрос № 179999 от 26.04.2023.

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