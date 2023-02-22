Признаки дробления бизнеса и последствия

Правда, ни определения, ни конкретных признаков дробления налоговое законодательство не содержит. Когда же вполне правомерное корпоративное структурирование превращается в незаконную схему?

Критерий № 1. Отсутствие самостоятельности

Самый «опасный» признак дробления, суть которого очевидна: ИП и юридические лица (чаще все-таки ИП на спецрежимах) создаются лишь для видимости, чтобы прикрывать деятельность одного налогоплательщика (см. разъяснения ФНС, данные в письмах от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).

Признаки отсутствия самостоятельности:

Взаимозависимость как прямая, так и косвенная (родство, свойство, служебная зависимость и (или) подконтрольность).

Внимание: сам по себе факт, скажем, родства не означает взаимозависимости на 100%. Если в реальности ИП и фирмы ведут самостоятельную деятельность, то есть шанс убедить суд в отсутствии признаков дробления (п. 4 Обзора судебной практики по гл. 26.2, 26.5 НК, утв. Президиумом ВС 04.07.2018).

Принятие на себя расходов другого лица.

Все ИП и фирмы по факту управляются одним и тем же лицом (лицами).

Фактический управляющий (-ие) является выгодоприобретателем (-ями) в результате дробления.

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Критерий № 2. Общая база и персонал

Имеется в виду наличие признаков общей производственной базы и трудовых ресурсов у формально самостоятельных лиц.

Опасные признаки, свидетельствующие о наличии этого критерия:

Общие ККТ, банки, расчетные счета, адреса, офисы, склады, вывески, контакты, сайты и т. п.

Отсутствие у подконтрольного лица (или лиц) собственных ОС и оборотных средств, кадров, необходимых для ведения заявленной деятельности. Например, строительная организация производит СМР исключительно с помощью спецтехники, арендованной у налогоплательщика, использует только его давальческие материалы (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2018 № Ф03-2181/2018).

Персонал пусть и распределен между ИП и фирмами, но без изменения должностных обязанностей, для виду.

Общие уполномоченные представители (многие участники дробления легкомысленно оформляют доверенность на одно и то же лицо).

Единые кол-центры, бухгалтерия, HR-отделы, иные службы, обслуживающие всех участников.

Критерий № 3. Все ведут одну и ту же деятельность

Если все ИП и фирмы осуществляют аналогичный вид деятельности или различные, но тесно связанные виды. Это, по сути, единый производственный процесс, преследующий единую цель и получение общего результата.

Пример: ООО-1, основная деятельность которого: оперативная полиграфия (листовки, буклеты и т.п.) реорганизуется в форме деления. Образовавшиеся ООО-2 и ООО-3 занимаются тем же, и примкнувший к ним ИП занимается дизайном и, скажем, привлекает клиентов только для этих двух ООО. В данном случае не исключено, что налоговики усмотрят единый процесс, пусть и раздробленный.

Критерий № 4. Общие контрагенты

О наличии этого критерия свидетельствуют следующие признаки:

Все фирмы и ИП, входящие в группу, работают с одними и теми же контрагентами.

Участник группы – единственный контрагент другого участника.

Общие поставщики и покупатели, распределяемые с учетом применяемой участниками системы налогообложения (УСН, плательщики НДС и т. п.).

Критерий № 5. Отсутствие деловой цели

Деление бизнеса может преследовать правомерные цели, в частности:

развитие нового бизнес-направления;

выделение непрофильного производства;

реструктуризация управления процессами;

диверсификация бизнес-рисков и т.д.

А вопросы оно вызовет лишь тогда, когда никакой объективной необходимости в этом нет, и это делается лишь для того, чтобы снизить налоговые обязательства. Признаки наличия такого критерия:

единый бизнес (или производственный процесс) дробятся на ИП или фирмы на спецрежимах, а фактически деятельность осуществляет участник на общей системе налогообложения ( письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895, определение ВС от 24.10.2017 № 308-КГ17-15031);

по итогам дробления налоговая нагрузка на всех участников не изменилась (или же понизилась), но хозяйственная деятельность расширилась;

дробление непосредственно предшествовало расширению бизнеса (увеличение мощностей, расширение штатов и т. п.);

показатели деятельности, которые установлены для спецрежимов (доход, численность персонала и т. п.) стремятся к пороговым значениям. Самый простой пример: фирма на УСН вплотную приблизилась к предельной сумме доходов, и создается вторая фирма (чаще ИП);

по данным бухгалтерского учета, при появлении новых организаций прослеживается снижение рентабельности производства и (или) прибыли.

Внимание!Вышеперечисленные критерии – лишь одни из многих. Признаки дробления бизнеса налоговики могут усмотреть и в иных обстоятельствах, и они могут стать поводом для предъявления претензий.

Каковы последствия дробления

Убедившись в том, что дробление имеет место, налоговики вправе применить именно те последствия, которых налогоплательщик стремился избежать. А именно определяются и вменяются налоговые обязательства, как если бы искусственно раздробленный бизнес был изначально оформлен на одно лицо (определение КС от 04.07.2017 № 1440-О, п. 7 Постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

Причем заключенные договоры не оспариваются, равно как и государственная регистрация «искусственных» участников. Просто совокупные налоговые обязательства вменяются некоему «основному» участнику. Конечно, подобный механизм доначисления, основывается лишь на судебной практике, конкретных правил расчета не имеется и т.п.

Однако попытки оспорить доначисления со ссылкой лишь на то, что оснований для этого в законе нет, скорее всего, потерпят неудачу (определение КС от 04.07.2017 № 1440-О).

Последует санкция в виде штрафа в размерах (в зависимости от суда и подготовленности налогоплательщика к спору):

Нет задокументированных сведений по совершенным участниками операциям – не беда, налоговики прибегают к исчислению налогов расчетным путем (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК). И суды против этого не возражают (постановления Арбитражных судов Дальневосточного округа от 13.02.2019 № Ф03-62/2019, от 24.05.2018 № Ф03-1622/2018, Уральского округа от 06.04.2018 № Ф09-358/18, Поволжского округа от 15.04.2016 № Ф06-1182/2015).

При этом доказывать то, что налоговики определили размер доходов и (или) расходов неверно, должен налогоплательщик (п. 8 Постановления Пленума ВАС от 30.07.13 № 57), в отступление от общего правила о том, что именно налоговые службы должны доказывать обоснованность своих актов (решений, действий, ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 200 АПК). Если «основной» налогоплательщик работал на общей системе, то можно забыть о налоговых вычетах по НДС (п. 8 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

В заключение отметим: просто скрывая (уничтожая) документы, свидетельствующие о дроблении, от обвинений в дроблении не отбиться. Велик риск получить не только дополнительные доначисления, но и применение расчетного метода. Что, с учетом его погрешностей, станет весьма ощутимой финансовой потерей.

Выход: полноценный анализ ситуации и выбор правильной стратегии защиты. Налоговые эксперты АКГ «Созидание и Развитие» знают, как использовать пробелы в законодательстве в вашу пользу.

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