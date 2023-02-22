Дробление бизнеса

Признаки дробления бизнеса и последствия

Под дроблением бизнеса принято понимать такую его организацию, когда вместо одной бизнес-единицы создаются несколько, причем все они самостоятельны лишь формально. Действуя согласованно, как единое целое, они за счет налоговых льгот или применения спецрежимов обеспечивают владельцам налоговую экономию.

Версия для печати
Признаки дробления бизнеса и последствия
Иллюстрация: АКГ «Созидание и Развитие»

Правда, ни определения, ни конкретных признаков дробления налоговое законодательство не содержит. Когда же вполне правомерное корпоративное структурирование превращается в незаконную схему?

Критерий № 1. Отсутствие самостоятельности

Самый «опасный» признак дробления, суть которого очевидна: ИП и юридические лица (чаще все-таки ИП на спецрежимах) создаются лишь для видимости, чтобы прикрывать деятельность одного налогоплательщика (см. разъяснения ФНС, данные в письмах от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984, от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).

Признаки отсутствия самостоятельности:

  • Взаимозависимость как прямая, так и косвенная (родство, свойство, служебная зависимость и (или) подконтрольность).

Внимание: сам по себе факт, скажем, родства не означает взаимозависимости на 100%. Если в реальности ИП и фирмы ведут самостоятельную деятельность, то есть шанс убедить суд в отсутствии признаков дробления (п. 4 Обзора судебной практики по гл. 26.2, 26.5 НК, утв. Президиумом ВС 04.07.2018).

  • Принятие на себя расходов другого лица.

  • Все ИП и фирмы по факту управляются одним и тем же лицом (лицами).

  • Фактический управляющий (-ие) является выгодоприобретателем (-ями) в результате дробления.

Эксперты компании АКГ «Созидание и Развитие» помогут реальному бизнесу, структурированному с деловой целью, сформировать доказательную базу, выбрать линию защиты и отстоять интересы в суде.

Критерий № 2. Общая база и персонал

Имеется в виду наличие признаков общей производственной базы и трудовых ресурсов у формально самостоятельных лиц.

Опасные признаки, свидетельствующие о наличии этого критерия:

  • Общие ККТ, банки, расчетные счета, адреса, офисы, склады, вывески, контакты, сайты и т. п.

  • Отсутствие у подконтрольного лица (или лиц) собственных ОС и оборотных средств, кадров, необходимых для ведения заявленной деятельности. Например, строительная организация производит СМР исключительно с помощью спецтехники, арендованной у налогоплательщика, использует только его давальческие материалы (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.07.2018 № Ф03-2181/2018).

  • Персонал пусть и распределен между ИП и фирмами, но без изменения должностных обязанностей, для виду.

  • Общие уполномоченные представители (многие участники дробления легкомысленно оформляют доверенность на одно и то же лицо).

  • Единые кол-центры, бухгалтерия, HR-отделы, иные службы, обслуживающие всех участников.

Критерий № 3. Все ведут одну и ту же деятельность

Если все ИП и фирмы осуществляют аналогичный вид деятельности или различные, но тесно связанные виды. Это, по сути, единый производственный процесс, преследующий единую цель и получение общего результата.

Пример: ООО-1, основная деятельность которого: оперативная полиграфия (листовки, буклеты и т.п.) реорганизуется в форме деления. Образовавшиеся ООО-2 и ООО-3 занимаются тем же, и примкнувший к ним ИП занимается дизайном и, скажем, привлекает клиентов только для этих двух ООО. В данном случае не исключено, что налоговики усмотрят единый процесс, пусть и раздробленный.

Критерий № 4. Общие контрагенты

О наличии этого критерия свидетельствуют следующие признаки:

  • Все фирмы и ИП, входящие в группу, работают с одними и теми же контрагентами.

  • Участник группы – единственный контрагент другого участника.

  • Общие поставщики и покупатели, распределяемые с учетом применяемой участниками системы налогообложения (УСН, плательщики НДС и т. п.).

Критерий № 5. Отсутствие деловой цели

Деление бизнеса может преследовать правомерные цели, в частности:

  • развитие нового бизнес-направления;

  • выделение непрофильного производства;

  • реструктуризация управления процессами;

  • диверсификация бизнес-рисков и т.д.

А вопросы оно вызовет лишь тогда, когда никакой объективной необходимости в этом нет, и это делается лишь для того, чтобы снизить налоговые обязательства. Признаки наличия такого критерия:

  • единый бизнес (или производственный процесс) дробятся на ИП или фирмы на спецрежимах, а фактически деятельность осуществляет участник на общей системе налогообложения ( письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895, определение ВС от 24.10.2017 № 308-КГ17-15031);

  • по итогам дробления налоговая нагрузка на всех участников не изменилась (или же понизилась), но хозяйственная деятельность расширилась;

  • дробление непосредственно предшествовало расширению бизнеса (увеличение мощностей, расширение штатов и т. п.);

  • показатели деятельности, которые установлены для спецрежимов (доход, численность персонала и т. п.) стремятся к пороговым значениям. Самый простой пример: фирма на УСН вплотную приблизилась к предельной сумме доходов, и создается вторая фирма (чаще ИП);

  • по данным бухгалтерского учета, при появлении новых организаций прослеживается снижение рентабельности производства и (или) прибыли.

Внимание!Вышеперечисленные критерии – лишь одни из многих. Признаки дробления бизнеса налоговики могут усмотреть и в иных обстоятельствах, и они могут стать поводом для предъявления претензий.

Каковы последствия дробления

Убедившись в том, что дробление имеет место, налоговики вправе применить именно те последствия, которых налогоплательщик стремился избежать. А именно определяются и вменяются налоговые обязательства, как если бы искусственно раздробленный бизнес был изначально оформлен на одно лицо (определение КС от 04.07.2017 № 1440-О, п. 7 Постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

Причем заключенные договоры не оспариваются, равно как и государственная регистрация «искусственных» участников. Просто совокупные налоговые обязательства вменяются некоему «основному» участнику. Конечно, подобный механизм доначисления, основывается лишь на судебной практике, конкретных правил расчета не имеется и т.п.

Однако попытки оспорить доначисления со ссылкой лишь на то, что оснований для этого в законе нет, скорее всего, потерпят неудачу (определение КС от 04.07.2017 № 1440-О).

Последует санкция в виде штрафа в размерах (в зависимости от суда и подготовленности налогоплательщика к спору):

Нет задокументированных сведений по совершенным участниками операциям – не беда, налоговики прибегают к исчислению налогов расчетным путем (подп. 7 п. 1 ст. 31 НК). И суды против этого не возражают (постановления Арбитражных судов Дальневосточного округа от 13.02.2019 № Ф03-62/2019, от 24.05.2018 № Ф03-1622/2018, Уральского округа от 06.04.2018 № Ф09-358/18, Поволжского округа от 15.04.2016 № Ф06-1182/2015).

При этом доказывать то, что налоговики определили размер доходов и (или) расходов неверно, должен налогоплательщик (п. 8 Постановления Пленума ВАС от 30.07.13 № 57), в отступление от общего правила о том, что именно налоговые службы должны доказывать обоснованность своих актов (решений, действий, ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 200 АПК). Если «основной» налогоплательщик работал на общей системе, то можно забыть о налоговых вычетах по НДС (п. 8 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

В заключение отметим: просто скрывая (уничтожая) документы, свидетельствующие о дроблении, от обвинений в дроблении не отбиться. Велик риск получить не только дополнительные доначисления, но и применение расчетного метода. Что, с учетом его погрешностей, станет весьма ощутимой финансовой потерей.

Выход: полноценный анализ ситуации и выбор правильной стратегии защиты. Налоговые эксперты АКГ «Созидание и Развитие» знают, как использовать пробелы в законодательстве в вашу пользу.

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083

АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Самозанятые

Как исключить риски в работе с самозанятыми: выплаты и закрывающие документы

Бизнесу удобно и выгодно привлекать самозанятых для разовых и проектных работ. Плательщик НПД сам отчитывается по своему доходу перед налоговой и платит налог. Рассмотрим, какие риски могут возникать при таком сотрудничестве и как их исключить.

Как исключить риски в работе с самозанятыми: выплаты и закрывающие документы

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Дробление бизнеса

Признаки дробления бизнеса и последствия

Под дроблением бизнеса принято понимать такую его организацию, когда вместо одной бизнес-единицы создаются несколько, причем все они самостоятельны лишь формально. Действуя согласованно, как единое целое, они за счет налоговых льгот или применения спецрежимов обеспечивают владельцам налоговую экономию.

Признаки дробления бизнеса и последствия

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Управленческий учет

Бесплатно делимся опытом применения финансовых инструментов для 1С: теперь и в Москве

20 апреля 2023 года в московском конференц-центре «Севастополь» пройдет бесплатный семинар «Эффективные инструменты финансового управления в 1С». В ходе мероприятия запланировано семь докладов и четыре мастер-класса с демонстрацией применения методик в 1С. А под конец состоится розыгрыш призов.

Бесплатно делимся опытом применения финансовых инструментов для 1С: теперь и в Москве
Инвестиции

Люди со всего мира ответили на вопрос, сколько им нужно сбережений для комфортной пенсии

Выяснилось, что люди заявляют о желании скопить миллионы, но по факту сберечь семизначную сумму на пенсию для многих потенциальных пенсионеров не представляется возможным.

Читать еще