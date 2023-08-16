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Бухгалтеры

Бухгалтеру за компьютером дополнительные перерывы в работе не положены

Полагаются ли бухгалтеру дополнительные перерывы при работе за компьютером? Роструд сказал, что нет.
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Специалисты Роструда в своем разъяснении напомнили, что ст. 108 ТК обязывает работодателя в течение рабочего дня предоставить работнику перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. Обеденный перерыв в рабочее время не включается.

При этом законодательство не предусматривает обязанности работодателя устанавливать перерывы при работе за компьютером. В настоящее время требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой установлены в Санитарных правилах СП 2.2.3670-20, однако о перерывах там ничего не сказано.

Комментарии

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