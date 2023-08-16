ИП на УСН не нужно сдавать уведомление, если нет налога к уплате

Инспекторы Тульской области на своём сайте разъяснили, когда предприниматели, применяющие упрощенку, не должны сдавать уведомления по налогам.
По мнению налоговиков если у организации на УСН налога к уплате нет, уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представлять не нужно.
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