Аренда квартир подорожала на 10-40%

Стоимость растет из-за того, что на рынке не хватает свободного съемного жилья. Предложение сократилось до 53%.

В августе 2023 года стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,7%, а двухкомнатных – на 7,3%. Об этом пишут «Известия».

Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 23 720 рублей, двухкомнатной – 23 240 рублей. Такие данные предоставили в «Циан.Аналитика» на основании мониторинга цен в 16 городах-миллионниках.

Сильнее всего съемное жилье прибавило в цене в Краснодаре. «Однушки» подорожали за месяц на 17% и в среднем стоят 26 100 рублей в месяц.

В Москве аренда однокомнатных квартир выросла на 8,1%, до 46 500 рублей. Двухкомнатные квартиры в столице подорожали на 9,9% и стоят в среднем 82 400 рублей.

Аренда жилья дорожает в связи с сезонностью. Из заграницы возвращаются арендаторы, которые раньше уезжали. Осенью 2022 года рынок съемного жилья рухнул на 15%, а сейчас он восстанавливается. Арендодатели возвращаются к прежней стоимости.

Все дешевые варианты уже сняли, а новые объекты не успели восполнить образовавшийся пробел в структуре экспозиции. Кроме того, на высоком спросе и подобных новостях некоторые арендодатели пытаются сдать свои объекты подороже, — сказал Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».

Квартиры арендуют люди, которым пришлось отложить покупку жилья в ипотеку из-за роста ставок.

Недавно мы писали, что Центробанк резко поднял ключевую ставку до 12%.

Также жилье по доступным ценам снимают студенты, которые приехали на учебу.

За последний год предложение арендного жилья сократилось до 53%.

Эксперты издания считают, что в сентябре в Москве цены на аренду однокомнатных квартир вырастут на 14%, а двухкомнатных – на 10%.

В остальных городах повышение можно ожидать в пределах 8%.