Аренда квартир подорожала на 10-40%

В августе 2023 года стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 4,7%, а двухкомнатных – на 7,3%. Об этом пишут «Известия».
Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 23 720 рублей, двухкомнатной – 23 240 рублей. Такие данные предоставили в «Циан.Аналитика» на основании мониторинга цен в 16 городах-миллионниках.
Сильнее всего съемное жилье прибавило в цене в Краснодаре. «Однушки» подорожали за месяц на 17% и в среднем стоят 26 100 рублей в месяц.
В Москве аренда однокомнатных квартир выросла на 8,1%, до 46 500 рублей. Двухкомнатные квартиры в столице подорожали на 9,9% и стоят в среднем 82 400 рублей.
Аренда жилья дорожает в связи с сезонностью. Из заграницы возвращаются арендаторы, которые раньше уезжали. Осенью 2022 года рынок съемного жилья рухнул на 15%, а сейчас он восстанавливается. Арендодатели возвращаются к прежней стоимости.
Все дешевые варианты уже сняли, а новые объекты не успели восполнить образовавшийся пробел в структуре экспозиции. Кроме того, на высоком спросе и подобных новостях некоторые арендодатели пытаются сдать свои объекты подороже, — сказал Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».
Квартиры арендуют люди, которым пришлось отложить покупку жилья в ипотеку из-за роста ставок.
Недавно мы писали, что Центробанк резко поднял ключевую ставку до 12%.
Также жилье по доступным ценам снимают студенты, которые приехали на учебу.
За последний год предложение арендного жилья сократилось до 53%.
Эксперты издания считают, что в сентябре в Москве цены на аренду однокомнатных квартир вырастут на 14%, а двухкомнатных – на 10%.
В остальных городах повышение можно ожидать в пределах 8%.
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