Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Трудовое право

Россиянам понравилась идея признать рабочим затраченное на дорогу время

По опросу, проведенному Superjob, 65% россиян одобряют идею признать рабочим время, затраченное на дорогу.
119

За то, чтобы признать потраченное на дорогу время рабочим, выступают россияне, у которых она занимает до часа в один конец. Те, кто тратит менее получаса, считают идею несправедливой. 65% россиян одобряют идею признать рабочим время, затраченное на дорогу, не поддерживают ее 14% участников, пишет РБК.

Меньше всего эта идея нравится россиянам, которые тратят на дорогу менее 30 минут. «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет», — отмечают они.

С ними согласны и некоторые депутаты Госдумы.

«Я думаю, что время в пути нельзя считать рабочим временем. В период рабочего времени мы выполняем должностные обязанности. Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Комментарии

5
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    ну и какой тогда работодатель примет сотрудника "издалёка" ?

    Этак можно дойти до того, что устроиться со временем прибытия часа на... 4 !

    Приехал, поздороффкался и..... отбыл в обратный рейс!

    Класс!

    А как контролировать сколько он действительно ездиет? по прописЬке? или следствие?

    Ну вот самый жизненный и ходовой вопрос возникнет.

    Прописан он... вооооооон там. А на самом деле снимает хату или живёт у бабы/мужика через дорогу. Вопрос без разглагольствований, а чисто экономико-математический: Сколько времени должно по такому закону входить в зачёт ?

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 43 минуты назад

    Ирина

    А что, занимательно. Езжу на работу на машине, 15-20 минут. Пересяду на городской транспорт (от меня ходит 1 раз в 2 часа), буду тратить 2-3 часа. Или просто не скажу, что на машине приехала. Зато минимум 2 часа оплачиваемых и не рабочих. ЗдОрово!!!!😂

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 36 минут назад

      Главный бухгалтер

      Или просто не скажу, что на машине приехала.

      нанять Аргу - будет фиксировать кто на какой лисапете прибыл!  )))))))

      Езжу на работу на машине, 15-20 минут. Пересяду на городской транспорт (от меня ходит 1 раз в 2 часа), буду тратить 2-3 часа.

      А вопрос тоже окажется щепетильным

      Чисто по циферкам: сколько должно фиксироваться в табеле?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 31 минуту назад

      Главный бухгалтер

      Пересяду на городской транспорт (от меня ходит 1 раз в 2 часа), буду тратить 2-3 часа. Или просто не скажу, что на машине приехала. Зато минимум 2 часа оплачиваемых и не рабочих. ЗдОрово!!!!😂

      так это Вы в одну сторону только посчитали!

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 39 минут назад

    По-моему, SuperJob уже давно иссяк как площадка для поиска работы.

    Дабы обратить на себя хоть какое-то внимание, он выдумывает всякую хрень.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы

Когда вы осознали, что вам нужен сайт, появляется вопрос: а как его создать? К кому-то обращаться или пройти курсы, чтобы справиться своими силами? Варианта у вас три. Расскажу о каждом подробнее.

3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы
12
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЭДО

Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса

При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.

Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса
13
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
140
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Налоговые проверки

Три «технички» в логистике: правила защиты

Налоговой инспекции не понравились заявленные компанией вычеты по НДС, что повлекло неуплату налога на круглую сумму. В ходе проверки ИФНС пришла к выводу о взаимосвязи проверяемого общества с тремя транспортными организациями: подконтрольность, фиктивность, необоснованная налоговая выгода.

Три «технички» в логистике: правила защиты
54
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу

Если вы не успели купить доллары по 55, то покупать по 100 (да и по 97 или сколько там сейчас) может оказаться уже не так эффективно. Скорее всего, доллар будет расти и дальше, потом будет немного падать, потом снова расти, но когда произойдут ближайшие х2 — сложно сказать, не факт, что очень быстро.

По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу
84
Поиск работы бухгалтеров

🔥Мы подготовили подборку с вакансиями дня! Выбирайте лучшую работу

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

150
Логотип buhgalterrf_ved
buhgalterrf_ved
НДС

Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки

Как выстроить эффективное взаимодействие с казахскими партнерами, на что обратить внимание и где можно получить преференции государства при взаимодействии с казахским бизнесом рассмотрим в статье.

Внешнеэкономическая деятельность с Казахстаном. Как найти поставщика, проверить контрагента, про НДС и проводки
142
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Проверки ККТ

Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля

Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.

Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
220
Читать еще