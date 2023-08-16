Россиянам понравилась идея признать рабочим затраченное на дорогу время

За то, чтобы признать потраченное на дорогу время рабочим, выступают россияне, у которых она занимает до часа в один конец. Те, кто тратит менее получаса, считают идею несправедливой. 65% россиян одобряют идею признать рабочим время, затраченное на дорогу, не поддерживают ее 14% участников, пишет РБК.

Меньше всего эта идея нравится россиянам, которые тратят на дорогу менее 30 минут. «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет», — отмечают они.

С ними согласны и некоторые депутаты Госдумы.