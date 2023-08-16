Россиянам понравилась идея признать рабочим затраченное на дорогу время

За то, чтобы признать потраченное на дорогу время рабочим, выступают россияне, у которых она занимает до часа в один конец. Те, кто тратит менее получаса, считают идею несправедливой. 65% россиян одобряют идею признать рабочим время, затраченное на дорогу, не поддерживают ее 14% участников, пишет РБК.
Меньше всего эта идея нравится россиянам, которые тратят на дорогу менее 30 минут. «Нечестно, кто-то по факту будет работать почти полный рабочий день, а кто-то — приедет и уедет», — отмечают они.
С ними согласны и некоторые депутаты Госдумы.
«Я думаю, что время в пути нельзя считать рабочим временем. В период рабочего времени мы выполняем должностные обязанности. Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Комментарии5
Главный бухгалтер
ну и какой тогда работодатель примет сотрудника "издалёка" ?
Этак можно дойти до того, что устроиться со временем прибытия часа на... 4 !
Приехал, поздороффкался и..... отбыл в обратный рейс!
Класс!
А как контролировать сколько он действительно ездиет? по прописЬке? или следствие?
Ну вот самый жизненный и ходовой вопрос возникнет.
Прописан он... вооооооон там. А на самом деле снимает хату или живёт у бабы/мужика через дорогу. Вопрос без разглагольствований, а чисто экономико-математический: Сколько времени должно по такому закону входить в зачёт ?
Ирина
Главный бухгалтер
нанять Аргу - будет фиксировать кто на какой лисапете прибыл! )))))))
А вопрос тоже окажется щепетильным
Чисто по циферкам: сколько должно фиксироваться в табеле?
Главный бухгалтер
так это Вы в одну сторону только посчитали!
По-моему, SuperJob уже давно иссяк как площадка для поиска работы.
Дабы обратить на себя хоть какое-то внимание, он выдумывает всякую хрень.