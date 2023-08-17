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Электронные трудовые книжки

😕 Людям отказываются вносить запись в ЭТК про увольнение по льготному основанию. Все из-за ЕФС-1

Уволиться по собственному желанию «день в день» без согласия на то работодателя нельзя. Но есть ряд причин, когда мнение работодателя роли не играет. Но их нельзя отразить в ЕФС-1, утверждает Роструд.
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Роструд разбирал такую ситуацию: Женщина срочно увольняется с работы, так как ее мужа-военного переводят на новое место службы. Справку об этом сотрудница предоставила.

Заявление от нее приняли, уволить без отработки согласны, но вот внести в электронную трудовую запись с указанием причины увольнения отказываются, потому что нет такой технической возможности.

Программа выдает только строго регламентированный набор оснований «без лишней философии».

Женщина позвонила в СФР, где ей подтвердили, что действительно, нет возможности внести в ЭТК необходимую запись, потому что это не предусмотрено программой.

Роструд также подтвердил, что работодатель прав и в ЭТК будет запись в точном соответствии с формулировкой части первой статьи 77 ТК

В правовом обосновании к своему ответу Роструд ссылается на пункт 15 Приложения № 2 к приказу Минтруда от 19.05.2021 № 320н о ведении трудовых книжек.

Там сказано, что записи вносятся в соответствии с формулировками ТК РФ.

Однако Роструд умолчал, что в этом документе есть еще пункт 17, где сказано, что при расторжении трудового договора по инициативе работника по основаниям, предусмотренным законодательством, с которыми связано предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении вносится в трудовую книжку с указанием этих оснований.

В частности, уволенной жене военного положено пособие на службе мужа. Но его платят, если увольнение было именно по причине перевода мужа, поэтому важно, чтобы была сделана именно такая запись в трудовую книжку.

Кстати, мы протестировали внесение записи с льготным основанием в 1С. Все получилось. Однако нет гарантий, что именно в таком виде эта запись будет отражена в базе СФР.

А вы в этом году увольняли сотрудников с указанием причины (например, в связи с выходом на пенсию)?

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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