Количество самозанятых превысило 8 миллионов человек

Статистика от ФНС такая:
Суммарный доход всех самозанятых – более 2,5 трлн рублей.
Общее количество чеков – 1,4 млрд.
Средняя сумма чека – 1 772 руб.
Встали на учет:
через «Мой налог» – 71%;
через уполномоченные банки – 24%;
через портал госуслуг – 5%.
Количество иностранцев-самозанятых:
граждане Киргизии – более 134 тыс. человек;
граждане Белоруссии – более 23 тыс. человек;
граждане Армении – более 10 тыс. человек;
граждане Казахстана – более 10 тыс. человек;
граждане Украины – более 4 тыс. человек.
Почему бизнесу выгодно работать с самозанятыми, читайте здесь.
Комментарии