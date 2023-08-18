🎓 Вебинар: Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. 19 сентября в 15:00 мск

Консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету, эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика» Полякова Марина, разберет:
1. Ошибки в налоговых декларациях:
разновидности ошибок при формировании налоговой базы и заполнении налоговых деклараций;
преднамеренные ошибки с целью занижения налоговой базы;
общие правила исправления ошибок в налоговых декларациях.
2. Ошибки в декларации по НДС:
несоблюдение контрольных соотношений показателей;
ошибки при отражении реквизитов счетов-фактур;
ошибки в записях по исправительным и корректировочным счетам-фактурам;
ошибки по налоговым вычетам и при восстановлении НДС;
ошибки в журнале учета счетов-фактур и в декларации при осуществлении посреднической деятельности;
особенности исправления ошибок по НДС от счета-фактуры до уточненной декларации.
3. Ошибки в декларации по налогу на прибыль:
несоответствие показателей налоговой и бухгалтерской отчетности;
ошибки при квалификации доходов и расходов для целей налогового учета;
отражение экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов;
ошибки в стоимостной оценке объектов налогового учета;
ошибки в периодизации признания и нормировании доходов и расходов;
влияние на налоговую базу по налогу на прибыль ошибок по другим налогам;
ошибки при формировании показателей в налоговой декларации по налогу на прибыль;
особенности исправления ошибок, которые привели к недоимке или переплате по налогу на прибыль.
Ждем вас на вебинаре 19 сентября в 15:00 мск!
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