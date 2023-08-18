Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Налоги, взносы, пошлины

🎓 Вебинар: Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. 19 сентября в 15:00 мск

Подробно разберем как находить, исправлять и больше не совершать ошибок в декларациях.
19

Консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету, эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика» Полякова Марина, разберет:

1. Ошибки в налоговых декларациях:

  • разновидности ошибок при формировании налоговой базы и заполнении налоговых деклараций;

  • преднамеренные ошибки с целью занижения налоговой базы;

  • общие правила исправления ошибок в налоговых декларациях.

2. Ошибки в декларации по НДС:

  • несоблюдение контрольных соотношений показателей;

  • ошибки при отражении реквизитов счетов-фактур;

  • ошибки в записях по исправительным и корректировочным счетам-фактурам;

  • ошибки по налоговым вычетам и при восстановлении НДС;

  • ошибки в журнале учета счетов-фактур и в декларации при осуществлении посреднической деятельности;

  • особенности исправления ошибок по НДС от счета-фактуры до уточненной декларации.

Записаться на вебинар

3. Ошибки в декларации по налогу на прибыль:

  • несоответствие показателей налоговой и бухгалтерской отчетности;

  • ошибки при квалификации доходов и расходов для целей налогового учета;

  • отражение экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов;

  • ошибки в стоимостной оценке объектов налогового учета;

  • ошибки в периодизации признания и нормировании доходов и расходов;

  • влияние на налоговую базу по налогу на прибыль ошибок по другим налогам;

  • ошибки при формировании показателей в налоговой декларации по налогу на прибыль;

  • особенности исправления ошибок, которые привели к недоимке или переплате по налогу на прибыль.

Ждем вас на вебинаре 19 сентября в 15:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обзоры для бухгалтера

    Про Клерк.Конференцию, опасных бухгалтеров, интернет-срачи и демографическую яму. Что тут вообще происходило?👀

    Я люблю свою работу! Я приду сюда в субботу. И конечно воскресенье... Стоп. Рабочая неделя медленно, но все же подползает к концу. У меня от жары уже съезжает кукушка, но я держусь. Из последних сил пишу этот обзор. В нем прикольные статьи этой недели. Вспомните, что мы читали и обсуждали.

    Про Клерк.Конференцию, опасных бухгалтеров, интернет-срачи и демографическую яму. Что тут вообще происходило?👀
    29
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы

    Сербия — страна с богатой историей, живописной природой и гостеприимными жителями. Выбор способа путешествия из России в Сербию может зависеть как от бюджета, так и от предпочтений в комфорте. В этой статье мы рассмотрим самые популярные и доступные маршруты это направления. 

    Как легче всего добраться до Сербии из России? Недорогие и дорогие способы
    48
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Налоги, взносы, пошлины

    Изменения НК: ЕНС, ЕНП и уведомления об исчисленных налогах

    НК в отношении ЕНП, ЕНС и уведомлений по налогам постоянно меняется, и это лето не стало исключением. 31 июля был опубликован № 389-ФЗ, в котором утвердили множество изменений НК. В этой статье разберём нововведения, касающиеся ЕНС и сдачи уведомлений об уплаченных налогах.

    Изменения НК: ЕНС, ЕНП и уведомления об исчисленных налогах
    86
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Подотчет, командировки

    Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ

    Возможность направления сотрудника в служебную поездку предусмотрена трудовым законодательством. Но, что делать, если работник отказывается от командировки? Имеет ли он право на это? Разберем, кто может отказаться от командировки, и вправе ли работодатель применить дисциплинарное взыскание за отказ.

    Кто может отказаться от командировки и можно ли применить дисциплинарное взыскание за отказ
    90
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Трудовое право

    Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом: что меняется с сентября 2023 года

    Сотрудники, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, по закону имеют право на дополнительные оплачиваемые выходные дни. С начала осени правила предоставления и использования таких дней меняются. Рассказываем, какие изменения произойдут и как теперь оформлять документы кадровикам.

    Дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом: что меняется с сентября 2023 года
    259
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    НДФЛ

    НДФЛ 2023: что изменилось с июня

    С начала 2023 года большинство налогов необходимо перечислять на ЕНС (единый налоговый счет) — это правило действует для организаций и ИП независимо от системы налогообложения. С июня изменилась последовательность зачета налогов, уплачиваемых с единого налогового счета. Кроме того, с 29 июня 2023 года не требуется заявление, чтобы зачесть переплату, имеющуюся на ЕНС, в счет удержанного НДФЛ — это происходит автоматически.

    НДФЛ 2023: что изменилось с июня
    107
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    ⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию

    Коллеги, приглашаем вас на самое масштабное профессиональное мероприятие осени Клерк.Конференцию. Событие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции. Будет очень круто!❤️

    ⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию
    1
    40
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro
    ЭДО

    Как оптимизировать рабочий процесс и отказаться от бумажной волокиты. 7 главных советов

    Если вы хотите быстро и безболезненно перейти на ЭДО, свести бумажную волокиту до минимума и по-настоящему оценить удобство нововведения, то наши советы придутся кстати.

    Как оптимизировать рабочий процесс и отказаться от бумажной волокиты. 7 главных советов
    78
    Читать еще