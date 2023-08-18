Банк «Санкт-Петербург» выплатит дивиденды в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию

Держатели привилегированных акций получат по 0,22 рубля. На Мосбирже акции выросли в цене на 5,4%.

Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить инвесторам дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Держатели обыкновенных акций получат 19,08 рубля за одну ценную бумагу. Те, у кого есть привилегированные активы, могут рассчитывать на доходность в размере 0,22 рубля за бумагу.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года в денежной форме, — сказано в сообщении.

На фоне сообщений о выплате дивидендов обыкновенные акции банка выросли в цене на 5,4%. Об этом сказано на сайте Мосбиржи. Теперь ценная бумага стоит 310 рублей.

Привилегированные акции также подорожали на 2,6%, до 81,95 рубля.