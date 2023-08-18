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Индивидуальный предприниматель

Больше 700 пенсионеров старше 85 лет занимаются бизнесом

56% женщин и 44% мужчин старше 85 лет зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
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Число предпринимателей старше 85 лет достигло 714 человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

Среди пожилых предпринимателей 56% женщин и 44% мужчин.

Цифры показывают нам, что возраст не является преградой для развития бизнеса. Больше всего ИП в возрасте от 85 лет действуют в ЦФО, ЮФО и СЗФО, что пропорционально соответствует общей структуре МСП, — сказала Татьяна Илюшникова.

С января по апрель 2023 года почти на 10% выросло число ИП в возрасте до 20 лет. Такой деятельностью занимаются 49,5 тыс. человек.

Предпринимателей до 30 лет стало больше на 6%, свое дело есть у 529 тыс. человек. Тогда как годом ранее в качестве ИП было зарегистрировано 500 тыс. человек.

На середину июля 2023 года общее число индивидуальных предпринимателей в стране составляет 3,9 млн человек.

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Комментарии

3
  • Логотип gnews
    gnews 1 час назад

    gnews spb

    Больше 700 пенсионеров старше 85 лет занимаются бизнесом

    Круто!

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 42 минуты назад

    Нет

    У судьи (прокурора, налоговика, чиновника) спрашивают:
    - А вам не стыдно, что ваша теща в свои восемьдесят семь лет содержит вашу семью, катает вас на своих джипах, отдала вам один из своих коттеджей, управляет нефтяной и строительной компанией, а вы, здоровый мужик, сидите здесь целыми днями и бумажки перекладываете!!!

  • Логотип Кotobormot
    Кotobormot 24 минуты назад

    ФД Екатерина

    Больше 700 пенсионеров старше 85 лет занимаются бизнесом

    надеюсь сейчас эту статью не читают поднимальщики пенсионного возраста 

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