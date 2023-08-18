Больше 700 пенсионеров старше 85 лет занимаются бизнесом

Число предпринимателей старше 85 лет достигло 714 человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.
Среди пожилых предпринимателей 56% женщин и 44% мужчин.
Цифры показывают нам, что возраст не является преградой для развития бизнеса. Больше всего ИП в возрасте от 85 лет действуют в ЦФО, ЮФО и СЗФО, что пропорционально соответствует общей структуре МСП, — сказала Татьяна Илюшникова.
С января по апрель 2023 года почти на 10% выросло число ИП в возрасте до 20 лет. Такой деятельностью занимаются 49,5 тыс. человек.
Предпринимателей до 30 лет стало больше на 6%, свое дело есть у 529 тыс. человек. Тогда как годом ранее в качестве ИП было зарегистрировано 500 тыс. человек.
На середину июля 2023 года общее число индивидуальных предпринимателей в стране составляет 3,9 млн человек.
Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции! Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн. Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире. До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
Комментарии3
gnews spb
Круто!
Нет
ФД Екатерина
надеюсь сейчас эту статью не читают поднимальщики пенсионного возраста