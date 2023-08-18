Больше 700 пенсионеров старше 85 лет занимаются бизнесом

56% женщин и 44% мужчин старше 85 лет зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Число предпринимателей старше 85 лет достигло 714 человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

Среди пожилых предпринимателей 56% женщин и 44% мужчин.

Цифры показывают нам, что возраст не является преградой для развития бизнеса. Больше всего ИП в возрасте от 85 лет действуют в ЦФО, ЮФО и СЗФО, что пропорционально соответствует общей структуре МСП, — сказала Татьяна Илюшникова.

С января по апрель 2023 года почти на 10% выросло число ИП в возрасте до 20 лет. Такой деятельностью занимаются 49,5 тыс. человек.

Предпринимателей до 30 лет стало больше на 6%, свое дело есть у 529 тыс. человек. Тогда как годом ранее в качестве ИП было зарегистрировано 500 тыс. человек.

На середину июля 2023 года общее число индивидуальных предпринимателей в стране составляет 3,9 млн человек.