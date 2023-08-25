Малый и средний бизнес

Представители малого бизнеса переходят в самозанятые

Меньше 5% ИП перешли в категорию самозанятых и начали платить более выгодный налог на профессиональный доход.
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Предприниматели из реестра МСП начали переходить на налоговый режим для самозанятых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС и Корпорации МСП.

На более выгодный̆ налоговый̆ режим переходят ИП, представители микробизнеса и небольших предприятий.

Для сравнения, самозанятые платят 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% — от ИП и организаций. Никаких дополнительных платежей не предусмотрено. При этом, налоговая ставка для ИП, малого и среднего бизнеса – от 6 до 20%, в зависимости от системы налогообложения.

Узнайте, почему бизнесу выгодно работать с самозанятыми.

В ФНС рассказали, что доля ИП, которые перешли на налог на профессиональный доход (НПД), составляет менее 5%.

По мнению авторов исследования, в число самозанятых переходит тот бизнес, который раньше работал в тени. Речь не идет о перерегистрации существующих ИП и предприятий.

Перешедшие на НПД работники имеют возможность попробовать себя в предпринимательской среде, становятся производителями товаров и услуг — меняют статус, но продолжают оставаться частью экономического процесса, — сказали в Минэке.

Доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Екатерина Авдеева считает тревожным знаком переход МСП в категорию самозанятых. Предприниматели будут платить меньше денег в бюджет.

Подобный отток также означает, что люди не готовы заниматься бизнесом. А значит будет сложнее достичь тех задач, которые стоят перед МСП. Это: разработка новых технологий, развитие импортозамещения, создание рабочих мест.

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