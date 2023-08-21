Никто не продал Роскомнадзору оборудование для контроля связи

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» не смог купить оборудование для контроля связи. Не состоялись две госзакупки на сумму около 1 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на портал госзакупок.
В конце апреля 2023 года были размещены две закупки в форме запросов предложений.
18 мая 2023 года сформировались протоколы о несостоявшихся тендерах.
Первая закупка на 777,2 млн рублей подразумевала покупку подвижных технических комплексов радиоконтроля для работы на 22 машинах в Крыму.
Второй контракт на 208,4 млн рублей предполагал поставку стационарного технического комплекса радиоконтроля.
Такое оборудование нужно для фиксации нарушений при использовании частотных каналов и радиоэлектронных средств в регионах.
Закупки не состоялись потому, что никто из поставщиков не смог предоставить оборудование, соответствующее требованиям.
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