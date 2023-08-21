Минфин одобряет идею дать многодетным семьям кредитные каникулы

Министерство обсудит с участниками финансового рынка механизм поддержки семей с кредитами.

Минфин поддержал предложение первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой о кредитных каникулах многодетным семьям. Об этом сказано в телеграм-канале депутата.

Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления кредитных каникул многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ, — говорится в ответе Минфина.

Недавно мы писали, что семьи с детьми смогут получить кредитную амнистию.

Амнистия будет представлять собой единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от семей причинам. Например, если обанкротилась организация, в которой работал глава семьи.