Переодевание в спецодежду входит в рабочее время

Роструд в своём Telegram-канале рассказал входит ли время на переодевание в спецодежду и время на принятие душа в рабочее время?

В Роструде пояснили. Если переодевание в сменную одежду является обязательным для работы (использование данной одежды предусмотрено требованиями охраны труда), то время на переодевание следует отнести к рабочему времени работника.

Вопрос о том, входит ли время для принятия душа в рабочее время ТК РФ не урегулирован. Предоставление перерывов для принятия душа устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка работодателя.