Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Кадры

Переодевание в спецодежду входит в рабочее время

Роструд в своём Telegram-канале рассказал входит ли время на переодевание в спецодежду и время на принятие душа в рабочее время?
52

В Роструде пояснили. Если переодевание в сменную одежду является обязательным для работы (использование данной одежды предусмотрено требованиями охраны труда), то время на переодевание следует отнести к рабочему времени работника.

Вопрос о том, входит ли время для принятия душа в рабочее время ТК РФ не урегулирован. Предоставление перерывов для принятия душа устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка работодателя.

Первая масштабная Клерк.Конференция! 


Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г. 


Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн. 


Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»! 


Купить билет

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков

    Недавно СМИ форсировали новость о запрете УЗИ без направления врача. Разбираемся, что с ней не так и почему УЗИ по направлению — совсем не плохо.

    Почему УЗИ должно проводиться по направлению и под медконтролем. Разъяснение для Клерков
    17
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Набиуллина спасает рубль, страсти вокруг Freedom Finance, а также «поехавший» будущий президент Аргентины

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: деприватизация бизнесов в РФ, Блиновская где-то намарафонила 64 млрд рублей, МВД России хочет освоить досудебную бигдату, а Луна-25 успешно взлетела, но потом как-то растерялась.

    7
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДС

    НДС при продаже недвижимости иностранца через представителя

    Рассматриваются последствия для российской организации, выступающей в качестве представителя при продаже недвижимости, принадлежащей иностранному лицу.

    14
    Логотип ktarasov
    ktarasov
    Ведение бизнеса

    Почему предприниматели сопротивляются изменениям

    Предприниматели постоянно сталкиваются с сопротивлениями. В чем они проявляются? Какие инструменты помогут «перешагнуть» данные преграды? Как устоять против гомеостаза и поменять себя? Поговорим обо всем этом в этой статье.

    Почему предприниматели сопротивляются изменениям
    6
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024

    📢 Внимание, бухгалтеры и предприниматели! Приглашаем вас принять участие в самой грандиозной бухгалтерской конференции года от «Клерка»!

    «Клерки» собираются на масштабную конференцию в Краснодаре. ЕНС, проверки, ФСБУ, новые отчеты, требования и уведомления: обсудим все ключевые изменения 2023-2024
    1
    266
    Читать еще