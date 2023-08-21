Переодевание в спецодежду входит в рабочее время

В Роструде пояснили. Если переодевание в сменную одежду является обязательным для работы (использование данной одежды предусмотрено требованиями охраны труда), то время на переодевание следует отнести к рабочему времени работника.
Вопрос о том, входит ли время для принятия душа в рабочее время ТК РФ не урегулирован. Предоставление перерывов для принятия душа устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка работодателя.
Первая масштабная Клерк.Конференция! Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г. Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн. Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
Первая масштабная Клерк.Конференция!
Почувствуйте уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите ответы на все самые популярные бухгалтерские вопросы: ЕНС, ФСБУ, налоговые проверки и сдача отчетности 2023-2024 г.
Мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре, отель Marriott. Можно участвовать онлайн.
Познакомьтесь с нами ближе и станьте частью «Клерк.Конференции»!
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