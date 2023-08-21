😥 Налоговики повторно начислили налог по уточненной форме 6-НДФЛ

Своей историей поделилась подписчица нашего форума.
По тем строкам декларации, где поменялись даты, налоговики доначислили налог и прислали требование.
Инспектор пояснила, что срок камеральной проверки истекает в сентябре, поэтому деньги будут списываться в счет задолженности и начисляться пени. Потом после камералки долг сторнируется.
Отметим, что в статье 11.3 НК есть норма о проведении уменьшения по уточненной декларации только после камералки. Она касается случаев, когда в уточненке налог уменьшен по сравнению с первичной декларацией.
В данном случае можно предположить, что начисление налога в новые даты произошло сразу после сдачи уточненки, а уменьшение налог (до нуля) по старым датам налоговики хотят провести только после камералки, руководствуясь нормами статьи 11.3 НК.
Ранее мы рассказывали о другом курьезном случае с уточненкой по УСН. Налоговики отказывались проводить строки декларации к уменьшению до окончания камералки, хотя в уточненке по сравнению с первичной декларацией они не изменились. Но тогда после жалобы вопрос решился в пользу налогоплательщика.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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