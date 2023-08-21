😥 Налоговики повторно начислили налог по уточненной форме 6-НДФЛ

Бухгалтер решила уточнить сроки уплаты НДФЛ в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 2022 год. Однако сдача уточненки обернулась проблемой.

Своей историей поделилась подписчица нашего форума.

По тем строкам декларации, где поменялись даты, налоговики доначислили налог и прислали требование.

Инспектор пояснила, что срок камеральной проверки истекает в сентябре, поэтому деньги будут списываться в счет задолженности и начисляться пени. Потом после камералки долг сторнируется.

Отметим, что в статье 11.3 НК есть норма о проведении уменьшения по уточненной декларации только после камералки. Она касается случаев, когда в уточненке налог уменьшен по сравнению с первичной декларацией.

В данном случае можно предположить, что начисление налога в новые даты произошло сразу после сдачи уточненки, а уменьшение налог (до нуля) по старым датам налоговики хотят провести только после камералки, руководствуясь нормами статьи 11.3 НК.

Ранее мы рассказывали о другом курьезном случае с уточненкой по УСН. Налоговики отказывались проводить строки декларации к уменьшению до окончания камералки, хотя в уточненке по сравнению с первичной декларацией они не изменились. Но тогда после жалобы вопрос решился в пользу налогоплательщика.