«Яндекс» переносит серверы yandex.kz в Казахстан

Сайт «Яндекса» будет размещаться на местном сервере. Жители Казахстана смогут пользоваться всеми сервисами компании.

«Яндекс» разместит свои сервисы для жителей Казахстана на местные серверы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сайт Минцифры Казахстана.

В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов «Яндекс» подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс Go», — рассказали в министерстве.

За последние четыре года на казахстанские серверы перенесли около 30 тыс. сайтов.

Недавно мы писали, что в Казахстане приостанавливали доступ к сайту «Яндекс» из-за нарушений требования по размещению в стране.

Тогда компания пообещала сделать все необходимое, чтобы продолжить работу.