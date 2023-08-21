«Яндекс» переносит серверы yandex.kz в Казахстан

«Яндекс» разместит свои сервисы для жителей Казахстана на местные серверы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сайт Минцифры Казахстана.
В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов «Яндекс» подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс Go», — рассказали в министерстве.
За последние четыре года на казахстанские серверы перенесли около 30 тыс. сайтов.
Недавно мы писали, что в Казахстане приостанавливали доступ к сайту «Яндекс» из-за нарушений требования по размещению в стране.
Тогда компания пообещала сделать все необходимое, чтобы продолжить работу.
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