Искусственный интеллект будет отбирать чиновников на службу

С 1 сентября 2023 года Минцифры собирается начать эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для найма сотрудников на государственную службу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на министерство.
Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года на платформе «Государственные кадры». Главная цель – «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий».
Апробация пройдет в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и со 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.
В эксперименте будут участвовать Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация, а также государственные организации.
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