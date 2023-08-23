Искусственный интеллект будет отбирать чиновников на службу

Минцифры будет координировать эксперимент по найму сотрудников на госслужбу с помощью ИИ. Апробация начнется 1 сентября 2023 года и закончится 1 ноября 2024 года.

С 1 сентября 2023 года Минцифры собирается начать эксперимент по использованию искусственного интеллекта (ИИ) для найма сотрудников на государственную службу. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на министерство.

Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года на платформе «Государственные кадры». Главная цель – «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий».

Апробация пройдет в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года и со 2 марта 2024 года по 1 ноября 2024 года.

В эксперименте будут участвовать Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры, Росаккредитация, а также государственные организации.