❗ Будет новый формат счета-фактуры и УПД

Проект опубликован на федеральном портале.
При этом до 1 апреля 2025 года можно будет создавать счета-фактуры и УПД как в старом, так и в новом формате.
До 1 апреля 2028 года будет обеспечиваться прием счетов-фактур и УПД, созданных до 01.04.2025, в старом формате.
По-прежнему будут документы с функциями:
СЧФ – для счета-фактуры;
ДОП – для УПД;
СЧФДОП – для УПД с функцией счета-фактуры.
Версия формата – 5.02.
Имя файла усложняется.
Сейчас так: R_T_A_O_GGGGMMDD_N.
Будет так: R_Т_A_О_GGGGMMDD_N1_ N2_ N3_ N4_ N5_N6_ N 7.
Дополнительные значения N предназначены для прослеживаемости, маркировки, алкоголя, табака, нефтепродуктов.
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Задайте вопросы экспертам «Клерка» на конференции!
Первая «Клерк.Конференция» пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott. Если не можете присутствовать лично — присоединяйтесь онлайн.
Приглашаем всех, кто хочет обсудить бухгалтерские темы в кругу коллег, и получить ответы на вопросы по темам ЕНС, ФСБУ и налоговых проверок 2023-2024 от спикеров лично или в прямом эфире.
До 31 августа акционные цены на билеты: 2 500 руб. очное участие и всего 1 000 руб онлайн! Торопитесь, места офлайн ограничены!
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