Счета-фактуры

❗ Будет новый формат счета-фактуры и УПД

Утвердят форматы счета-фактуры, УПД, включающего в себя счет-фактуру и просто УПД, в электронной форме.
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Проект опубликован на федеральном портале.

При этом до 1 апреля 2025 года можно будет создавать счета-фактуры и УПД как в старом, так и в новом формате.

До 1 апреля 2028 года будет обеспечиваться прием счетов-фактур и УПД, созданных до 01.04.2025, в старом формате.

По-прежнему будут документы с функциями:

  • СЧФ – для счета-фактуры;

  • ДОП – для УПД;

  • СЧФДОП – для УПД с функцией счета-фактуры.

Версия формата – 5.02.

Имя файла усложняется.

Сейчас так: R_T_A_O_GGGGMMDD_N.

Будет так: R_Т_A_О_GGGGMMDD_N1_ N2_ N3_ N4_ N5_N6_ N 7.

Дополнительные значения N предназначены для прослеживаемости, маркировки, алкоголя, табака, нефтепродуктов.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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