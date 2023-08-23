Имущество во временном простое тоже надо амортизировать

Отсутствие дохода от использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени – это не повод исключать его из состава амортизируемого.
Об этом сообщает Минфин в письме от 23.05.2023 № 03-03-06/3/46936.
В отношении имущества, находящегося на временном простое, надо начислять амортизацию в общеустановленном порядке, при условии, что такое имущество соответствует критериям амортизируемого имущества.
А в бухгалтерском учете амортизацию ОС считают по номам ФСБУ 6/2020.
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