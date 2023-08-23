Имущество во временном простое тоже надо амортизировать

В налоговом учете амортизируется имущество со стоимостью более 100 тыс. рублей и сроком использования более 12 месяцев. Амортизация начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию.

Отсутствие дохода от использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени – это не повод исключать его из состава амортизируемого.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.05.2023 № 03-03-06/3/46936.

В отношении имущества, находящегося на временном простое, надо начислять амортизацию в общеустановленном порядке, при условии, что такое имущество соответствует критериям амортизируемого имущества.

А в бухгалтерском учете амортизацию ОС считают по номам ФСБУ 6/2020.

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