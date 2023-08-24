Родителям школьников предложили установить дополнительный выходной 1 сентября

В Госдуму внесли законопроект о введении выходного 1 сентября для родителей школьников.

В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, сообщают РИА Новости.

Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. Он пояснил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей.

«Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания. Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — следует из текста проекта.

В пояснительной записке отмечается, что особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события.