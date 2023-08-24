Родителям школьников предложили установить дополнительный выходной 1 сентября

В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, сообщают РИА Новости.
Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. Он пояснил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей.
«Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания. Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — следует из текста проекта.
В пояснительной записке отмечается, что особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события.
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🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Комментарии13
и снова банкет за счет работодателя👿
Ирина
Кандидат в мэры любым путём пытается заработать баллы в глазах родителей школьников. Это нормальный подход. Конечно, не прокатит, но он же пытался.
Главный бухгалтер
ахренеть какой праздник! и какая значимость!
а чё не каждый день праздновать? или не каждый, а то совсем приестся, а каждый понедельник?
Нууууу.... с первоклассниками ещё можно согласиться
но какой ребятёнок в средних классах попрётся в школу с родителем??????
не, родитель, конечно припереться может - теперь это мода такая: шастать по любому поводу. Вот только этот родитель пойдёт один, а ученик - он сам по себе, ему нафиг не нужны "посторонние" в такой день!
все родители в большинстве случает отпускаются и без подгаживания в ТК.
точно так же как и все желающие отпускаются с работы 19.01. поднырнуть.
давайте еще и это запечатлим.
не считая того, что многими и на уже на многих предприятиях используется так называемый "мамин день". или СР не в курсе?
Главный бухгалтер
ни разу не слышал. Хотя и работал и имею отношения на таких предприятиях, где "гуляют по любому поводу, лишь бы из пальца высосать куда сегодня намылился/-лась"
Что такое именно "мамин день" ? ни разу не слышал ЭТОЙ причины?
дополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей
Главный бухгалтер
нет, именно в этой формулировке - действительно ни разу не слышал.
Слышал по-процтески: "да ну её в ж... эту работу - у меня ребёнок ещё...."
Светлана Свиридова
Что такое "мамин день"? Я только 8 марта знаю...
дополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей
ТатьянаГлавный бухгалтер
А что такое "мамин день"? Никогда не слышала даже
дополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей
не спрашивайте больше никто 😂😂😂
Главный бухгалтер
меня хоть успокоило: думал может быть я дикий какой.... ну и всё-таки не мама....
Скажите: а папин день тоже бывает ?