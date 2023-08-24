Законопроекты

Родителям школьников предложили установить дополнительный выходной 1 сентября

В Госдуму внесли законопроект о введении выходного 1 сентября для родителей школьников.
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В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, сообщают РИА Новости.

Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев. Он пояснил, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для их детей.

«Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания. Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — следует из текста проекта.

В пояснительной записке отмечается, что особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов. Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события.

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Комментарии

13
  • Логотип Natatalka
    Natatalka 1 час назад

    и снова банкет за счет работодателя👿

    • Логотип IriEro
      IriEro 1 час назад

      Ирина

      Кандидат в мэры любым путём пытается заработать баллы в глазах родителей школьников. Это нормальный подход. Конечно, не прокатит, но он же пытался.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Важно поддержать ребенка, создать ему праздничное настроение и подчеркнуть значимость этого события.

    ахренеть какой праздник! и какая значимость!

    а чё не каждый день праздновать? или не каждый, а то совсем приестся, а каждый понедельник?

    В пояснительной записке отмечается, что особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов.

    Нууууу.... с первоклассниками ещё можно согласиться

    но какой ребятёнок в средних классах попрётся в школу с родителем??????

    не, родитель, конечно припереться может - теперь это мода такая: шастать по любому поводу. Вот только этот родитель пойдёт один, а ученик - он сам по себе, ему нафиг не нужны "посторонние" в такой день! 

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 час назад

    освобождение от работы на один рабочий — День знаний — с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка»,

    все родители в большинстве случает отпускаются и без подгаживания в ТК.

    точно так же как и все желающие отпускаются с работы 19.01. поднырнуть.

    давайте еще и это запечатлим.

    не считая того, что многими и на уже на многих предприятиях используется так называемый "мамин день". или СР не в курсе?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 51 минуту назад

      Главный бухгалтер

      многими и на уже на многих предприятиях используется так называемый "мамин день". или СР не в курсе?

      ни разу не слышал. Хотя и работал и имею отношения на таких предприятиях, где "гуляют по любому поводу, лишь бы из пальца высосать куда сегодня намылился/-лась"

      Что такое именно "мамин день" ? ни разу не слышал ЭТОЙ причины?

      • Логотип Мирам
        Мирам 45 минут назад

        Что такое именно "мамин день"

        дополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 41 минуту назад

          Главный бухгалтер

          ополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей

          нет, именно в этой формулировке  - действительно ни разу не слышал.

          Слышал по-процтески: "да ну её в ж... эту работу - у меня ребёнок ещё...."

    • Логотип duffy
      duffy 50 минут назад

      Светлана Свиридова

      Что такое "мамин день"? Я только 8 марта знаю...

      • Логотип Мирам
        Мирам 45 минут назад

        Что такое именно "мамин день"

        дополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей

    • Логотип Tan_D
      Tan_D 46 минут назад

      ТатьянаГлавный бухгалтер

      А что такое "мамин день"? Никогда не слышала даже

      • Логотип Мирам
        Мирам 45 минут назад

        Что такое именно "мамин день"

        дополнительный выходной, который может предоставляться женщинам, имеющим несовершеннолетних детей

  • Логотип Мирам
    Мирам 44 минуты назад

    не спрашивайте больше никто 😂😂😂

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 39 минут назад

      Главный бухгалтер

      не спрашивайте больше никто 😂😂😂

      меня хоть успокоило: думал может быть я дикий какой.... ну и всё-таки не мама....

      не спрашивайте больше никто 😂😂😂

      Скажите: а папин день тоже бывает ?

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