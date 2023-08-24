Счета-фактуры

💡 В счете-фактуре появится новая графа 14

Сейчас в счете-фактуре 13 граф. Будет 14. Проекта изменений для бумажной формы нет, но в проекте по электронным счета-фактурам это уже учтено.
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Поясним, речь идет о прослеживаемых товарах. С 1 октября 2023 года меняется норма статьи 169 НК с перечнем обязательных реквизитов счета-фактуры. Поправки внесены Федеральным законом № 389-ФЗ.

В счете-фактуре надо будет указывать не только те прослеживаемые товары, которые продаются как отдельный предмет, но в том случае, если они идут в составе работ или в виде комплекта.

Важная поправка – в счете-фактуре должна быть стоимость прослеживаемого товара.

Сейчас для прослеживаемых товаров в счете-фактуре есть графы 11 – 13.

Но с 1 октября должна быть еще графа 14 – стоимость прослеживаемого товара.

В новом электронном формате это уже будет учтено.

Отметим, что счета-фактуры с прослеживаемыми товарами должны быть электронными. Что будет с 14 графой в бумажной форме, пока не известно. Проекта поправок нет.

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