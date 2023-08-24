💡 В счете-фактуре появится новая графа 14

Поясним, речь идет о прослеживаемых товарах. С 1 октября 2023 года меняется норма статьи 169 НК с перечнем обязательных реквизитов счета-фактуры. Поправки внесены Федеральным законом № 389-ФЗ.
В счете-фактуре надо будет указывать не только те прослеживаемые товары, которые продаются как отдельный предмет, но в том случае, если они идут в составе работ или в виде комплекта.
Важная поправка – в счете-фактуре должна быть стоимость прослеживаемого товара.
Сейчас для прослеживаемых товаров в счете-фактуре есть графы 11 – 13.
Но с 1 октября должна быть еще графа 14 – стоимость прослеживаемого товара.
В новом электронном формате это уже будет учтено.
Отметим, что счета-фактуры с прослеживаемыми товарами должны быть электронными. Что будет с 14 графой в бумажной форме, пока не известно. Проекта поправок нет.
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Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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