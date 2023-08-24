Банки отразили больше 6,5 млн кибератак

Злоумышленники не смогли украсть с банковских счетов 911 млрд рублей.

Во втором квартале 2023 кредитные организации справились с 6,5 млн атак на счета клиентов. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Для сравнения, в первом квартале банки отразили 2,7 млн кибератак.

Мошенникам не удалость похитить 911 млрд рублей.

С апреля по июнь 2023 года злоумышленники провели 279,7 тыс. операций без согласия клиентов. Сумма ущерба составила 3,6 млрд рублей.

Этот размер сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала. Количество фишинговых атак снизилось на 40%. Однако общее число операций без согласия клиентов выросло на 28,5%.

Центробанк выявил 8056 подозрительных интернет-ресурсов и передал информацию о низ в Генпрокуратуру для последующей блокировки.

Также Банк России инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники.