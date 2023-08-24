Мошенничество

Банки отразили больше 6,5 млн кибератак

Злоумышленники не смогли украсть с банковских счетов 911 млрд рублей.
34

Во втором квартале 2023 кредитные организации справились с 6,5 млн атак на счета клиентов. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Для сравнения, в первом квартале банки отразили 2,7 млн кибератак.

Мошенникам не удалость похитить 911 млрд рублей.

С апреля по июнь 2023 года злоумышленники провели 279,7 тыс. операций без согласия клиентов. Сумма ущерба составила 3,6 млрд рублей.

Этот размер сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала. Количество фишинговых атак снизилось на 40%. Однако общее число операций без согласия клиентов выросло на 28,5%.

Центробанк выявил 8056 подозрительных интернет-ресурсов и передал информацию о низ в Генпрокуратуру для последующей блокировки.

Также Банк России инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Мошенникам не удалость похитить 911 млрд рублей.

     а откуда известно сколько они похитить собирались? Те взломщики отчитались о планируемых деяниях?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип prokofafan
prokofafan
Кадры

Лишь 22% работодателей интересуются, вовлечены ли сотрудники в жизнь организации

hh.ru провел опрос компаний-работодателей по всей стране и выяснил, как компании оценивают насколько вовлечены их сотрудники в корпоративную жизнь и как сильно это влияет на бизнес-показатели.

1
6
Логотип Мой бизнес
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?

Треть опрошенных зумеров в России хотят открыть бизнес в общепите. Как это сделать и с чего начать — рассказывает Ксения Трофимова, генеральный директор ресторана «Оранжерея» из Севастополя.

Как открыть свое кафе за 10 шагов. С чего начать?
13
Логотип MargaritaKharitonova
MargaritaKharitonova
УСН

Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?

В налоговом законодательстве есть множество нюансов, которые помогают сокращать налоги определённым категориям предпринимателей. Главное — знать, в каких случаях их можно применять.

Налоги в размере 3% — это миф или реальность в РФ?
28
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Бухгалтерский учет

Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02

Продолжаем цикл публикаций по бухгалтерским проводкам. Бухгалтерский счет 01 «Основные средства» создан для учета сведений об основных средствах компании. Здесь фиксируется их стоимость и движение: покупка, продажа, ввод в эксплуатацию.

Бухгалтерские проводки. Основные средства — счета 01, 02
4
62
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Бухгалтерские программы

Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?

Ассистент ГИС ЖКХ предоставляет возможность удобной работы с договорами ресурсоснабжения на портале ГИС ЖКХ, что позволяет эффективно управлять процессом заключения, регистрации и учета договоров. Разберем функции и возможности работы с договорами ресурсоснабжения с помощью решения Ассистент ГИС ЖКХ.

Как Ассистент ГИС ЖКХ упрощает работу с договорами ресурсоснабжения?
10
Логотип ktarasov
ktarasov
Ведение бизнеса

Что помогало масштабировать бизнес купцам-староверам в XIX веке

Весной я читал книгу-монографию Столбова про старообрядцев-предпринимателей в истории города Иваново. Именно там было особенно много староверов-купцов. (Которым, кстати, принадлежало вообще до 60% всех фабрик в России).

Что помогало масштабировать бизнес купцам-староверам в XIX веке
2
49
Логотип airdentool
airdentool
Ведение документооборота

История документа оборота. Про то как вёлся документооборот в России до нашего времени

С давних времен дошли до нас различные виды документов, с помощью которых мы имеем возможность узнать историю своей страны, ее героическое прошлое, особенности быта своего народа, правовые формы и этические нормы взаимоотношений между людьми.

История документа оборота. Про то как вёлся документооборот в России до нашего времени
1
40
Логотип СберКорус
СберКорус
Электронные подписи

Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений

Закон № 457-ФЗ от 04.08.2023 внёс сразу несколько поправок в закон № 63-ФЗ об электронной подписи. Рассказываем о наиболее важных для бизнеса изменениях. 

Наиболее значимые изменения в законодательстве об электронной подписи — обзор нововведений
106
Читать еще