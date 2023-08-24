Банки отразили больше 6,5 млн кибератак

Во втором квартале 2023 кредитные организации справились с 6,5 млн атак на счета клиентов. Об этом сказано на сайте Центробанка.
Для сравнения, в первом квартале банки отразили 2,7 млн кибератак.
Мошенникам не удалость похитить 911 млрд рублей.
С апреля по июнь 2023 года злоумышленники провели 279,7 тыс. операций без согласия клиентов. Сумма ущерба составила 3,6 млрд рублей.
Этот размер сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала. Количество фишинговых атак снизилось на 40%. Однако общее число операций без согласия клиентов выросло на 28,5%.
Центробанк выявил 8056 подозрительных интернет-ресурсов и передал информацию о низ в Генпрокуратуру для последующей блокировки.
Также Банк России инициировал блокировку 276,8 тыс. телефонных номеров, с которых звонили мошенники.
Комментарии1
Главный бухгалтер
а откуда известно сколько они похитить собирались? Те взломщики отчитались о планируемых деяниях?