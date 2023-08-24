Как совместить бухгалтерский и управленческий учет?

Если компании необходимо совместить управленческий учет с бухгалтерским, ведите первый из них на основе бухгалтерского плана счетов. Для целей управленческого учета предусмотрите более высокую детализацию и оперативность отражения данных.

Вести бухгалтерский и управленческий учет параллельно нецелесообразно. Лучше сначала отражать хозяйственные операции на основе первичных документов или их сканов в управленческой базе данных, а в бухгалтерскую выгружать только данные, которые необходимы для формирования бухгалтерской отчетности.

В бухгалтерском учете некоторые расходы отражаются с опозданием и, как правило, из-за отсутствия первичных документов. Чтобы этого избежать и обеспечить оперативность управленческой отчетности, имеет смысл пересмотреть и по необходимости ужесточить систему документооборота.

Еще один способ повысить оперативность получения учетных данных при отсутствии подтверждающих документов от поставщиков — отражать расходы на основании справки-расчета.

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