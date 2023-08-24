Не только медицинские товары будут идти без НДС, но и принадлежности к ним

Медицинские товары, которые входят в два перечня, утвержденных разными постановлениями правительства, либо не облагаются НДС, либо облагаются по ставке 10%. Эту норму уточнят.

Теперь льгота по НДС будет не только у изделия, но и у принадлежностей к нему, которые указаны в регистрационном удостоверении.

Наличие регистрационного удостоверения (российского или ЕАЭС) – обязательное условие для льготы.

Если принадлежности продаются отдельно от изделия, льготы не будет.

То есть, освобождение от НДС будет при реализации медицинского изделия, состоящего из всех составных частей и принадлежностей, указанных в регистрационном удостоверении.

Но льготы не будет при реализации отдельных частей и принадлежностей медицинского изделия, поименованных в удостоверении.

Проект с такими поправками в НК РФ опубликован на федеральном портале.

Это вторая попытка. Впервые подобный проект был размещен еще в конце 2021 года.