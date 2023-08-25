🎓 Вебинар: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков. Уже сегодня в 15:00 мск!

С 1 июля 2022 года заработал «банковский светофор». Прошел год: что изменилось за это время в бизнесе?
Как ЦБ борется с фирмами-однодневками и как случайно не стать такой фирмой.
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На вебинаре разберем:
Порядок отнесения бизнеса к степени риска.
Какие документы банк может запросить.
Что делать, если банк приостановил операции по счету.
Как бизнесу не стать жертвой банков.
Причины блокировки по 115-ФЗ.
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