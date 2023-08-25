Вебинары для бухгалтеров

🎓 Вебинар: Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков. Уже сегодня в 15:00 мск!

Многие организации и ИП сталкивались с блокировкой счетов. Как не попасть под подозрение банка и что делать в такой ситуации, разберемся на вебинаре.
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С 1 июля 2022 года заработал «банковский светофор». Прошел год: что изменилось за это время в бизнесе?

Как ЦБ борется с фирмами-однодневками и как случайно не стать такой фирмой.

Участвуйте в вебинаре по сниженной, акционной цене! Всего 399 рублей.

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На вебинаре разберем:

  1. Порядок отнесения бизнеса к степени риска.

  2. Какие документы банк может запросить.

  3. Что делать, если банк приостановил операции по счету.

  4. Как бизнесу не стать жертвой банков.

  5. Причины блокировки по 115-ФЗ.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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