Экономические преступления

За сокрытие денег от списания по налоговым долгам грозит уголовка

Участились случаи сокрытия денег компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
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Нередки случаи, когда организации, имеющие недоимку по налогам, применяют различные схемы:

  • производят расчеты через третьих лиц, заключая договоры цессии, договора займа;

  • неправомерно расходуют деньги, поступающие в кассу.

Тем самым бюджету наносят существенный ущерб, констатируют налоговики.

Следствием таких противоправных действий является привлечение должностных лиц к уголовной ответственности по статье 199.2 УК.

Налоговики убедительно рекомендуют руководителям компаний помнить о последствиях, возникающих при сокрытии денег и не использовать преступные схемы в своей деятельности.

Кстати, теперь взыскание долгов будет идти непрерывным потоком, пока сальдо на ЕНС не выйдет из минуса. На новую партию долгов выставлять новое требование не будут. Требование может быть одно на маленькую сумму, а решения по нему будут выноситься до тех пор, пока долги не прекратятся. О том, как это происходит на практике, мы рассказывали здесь.

Комментарии

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