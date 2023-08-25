❓🍸 При продаже лимонада общепит не должен указывать в чеке признак подакцизного товара

Сахаросодержащие напитки – это подакцизный товар. Но это не значит, что все, кто торгует лимонадом, должны отражать специальный признак в чеке ККТ. Так заявила ФНС.

Акциз платит производитель. Общепит, который купил лимонад и продает его клиентам, акциз не платит. Об этом сообщает Минфин в письме от 30.06.2023 № 03-13-06/60998.

А раз общепит не платит акциз, то и в чеке ККТ не надо указывать признак подакцизного товара, считает ФНС.

При реализации приобретенных сахаросодержащих напитков, по которым был исчислен акциз производителем, отсутствует обязанность указания в чеке признака подакцизного товара, говорится в письме ФНС от 15.08.2023 № ЗГ-3-3/10669.

Между тем ранее ФНС разъясняла, что продавцам лимонада надо настроить кассу, чтобы при продаже сладких напитков в чеке было указано «Подакцизный товар» или «АТ».