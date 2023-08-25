Разрывы по НДФЛ. Как налоговая обещала не сравнивать показатели РСВ и 6-НДФЛ, но снова не справилась

Показатели РСВ и 6-НДФЛ будут не совпадать, но только в отчетности за декабрь.

В начале 2023 года было заявлено, что показатели РСВ и 6-НДФЛ будут не совпадать, и это нормально (письма ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010 и от 15.03.2023 № БС-4-11/2952). Однако, это касалось только отчетности за декабрь.

Данные в расчете по форме 6-НДФЛ заполняются в соответствии с фактической датой выплаты дохода работнику, а в РСВ согласно дате начисления заработной платы.

Инспекторы по-прежнему требуют пояснить, почему суммы выплат сотрудникам в зарплатных расчетах не совпадают.

Когда будете отвечать на запрос, используйте следующие аргументы:

разные правила признания доходов для НДФЛ и страховых взносов.

сотрудники могли получать доходы, которые, к примеру, под страховые взносы не подпадают, — вознаграждения по договорам аренды, подарки, матпомощь и т. д.

Лучше сразу предоставить и подтверждающие документы. Налоговики не перестали «жестить» с проверками в 2023 году. Наоборот, контроль только усилился.