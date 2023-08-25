Разрывы по НДФЛ. Как налоговая обещала не сравнивать показатели РСВ и 6-НДФЛ, но снова не справилась

В начале 2023 года было заявлено, что показатели РСВ и 6-НДФЛ будут не совпадать, и это нормально (письма ФНС от 30.01.2023 № БС-4-11/1010 и от 15.03.2023 № БС-4-11/2952). Однако, это касалось только отчетности за декабрь.
Данные в расчете по форме 6-НДФЛ заполняются в соответствии с фактической датой выплаты дохода работнику, а в РСВ согласно дате начисления заработной платы.
Инспекторы по-прежнему требуют пояснить, почему суммы выплат сотрудникам в зарплатных расчетах не совпадают.
Когда будете отвечать на запрос, используйте следующие аргументы:
разные правила признания доходов для НДФЛ и страховых взносов.
сотрудники могли получать доходы, которые, к примеру, под страховые взносы не подпадают, — вознаграждения по договорам аренды, подарки, матпомощь и т. д.
Лучше сразу предоставить и подтверждающие документы. Налоговики не перестали «жестить» с проверками в 2023 году. Наоборот, контроль только усилился.
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы. Что обсудим: ✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК. ✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ. ✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г. ✔️ Как отвечать на требования ФНС. ✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках. 💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие: ▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем; ▹аттестованный аудитор; ▹аудитор и сертифицированный специалист 1С. ▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании. 🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Собираем бухгалтеров на первую масштабную Клерк.Конференцию!
Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
Комментарии