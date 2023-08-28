Google задолжал российским кредиторам больше 20 млрд рублей

Общая сумма денежных обязательств российского подразделения Google перед кредиторами превысила 20,1 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».
Кредиторы намерены подать ходатайство в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом бизнеса Google в РФ. В список кредиторов входят: представители ФНС, Ижевского радиозавода, компании «Альфа текстайлз», сервиса «2ГИС», компании «Проксима текнолоджи» и других компаний.
В конце 2022 года дебиторская задолженность компании уже превышала 27 млрд рублей, долги по зарплате сотрудникам были 271,2 млн рублей, а по обязательным платежам – 85,7 млн рублей.
Недавно мы писали, что приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google.
В июне 2022 года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство. С 12 сентября в отношении компании проводится процедура наблюдения.
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Топ-эксперты помогут разобраться в последних изменениях и самых сложных темах, обязательно ответят на вопросы участников. А еще вы почувствуете уникальную атмосферу комьюнити «Клерка» и получите полезные материалы.
Что обсудим:
✔️ Как работать с ЕНС с учетом изменений в НК.
✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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