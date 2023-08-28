IT-компании

Google задолжал российским кредиторам больше 20 млрд рублей

Кредиторы будут просить Арбитражный суд признать российское подразделение Google банкротом.
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Общая сумма денежных обязательств российского подразделения Google перед кредиторами превысила 20,1 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС».

Кредиторы намерены подать ходатайство в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом бизнеса Google в РФ. В список кредиторов входят: представители ФНС, Ижевского радиозавода, компании «Альфа текстайлз», сервиса «2ГИС», компании «Проксима текнолоджи» и других компаний.

В конце 2022 года дебиторская задолженность компании уже превышала 27 млрд рублей, долги по зарплате сотрудникам были 271,2 млн рублей, а по обязательным платежам – 85,7 млн рублей.

Недавно мы писали, что приставы сняли все деньги со счетов российской «дочки» Google.

В июне 2022 года ООО «Гугл» инициировало собственное банкротство. С 12 сентября в отношении компании проводится процедура наблюдения.

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Комментарии

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