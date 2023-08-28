Спрос на банковские вклады в августе вырос в пять раз

После внепланового подъема ключевой ставки банки начали предлагать сберегательные продукты с высокой доходностью до 11-13% годовых. Спрос на депозиты подскочил в 2-5 раз. Об этом пишут «Известия».
С 17 августа в ВТБ клиенты открыли 149,7 тыс. депозитов, что в 2,6 раза больше, чем в июле. Общий объем вкладов превысил 812 млрд рублей.
До повышения ключевой ставки предпочтение отдавалось накопительным счетам с гибкими возможностями, после отмечаем явное желание граждан зафиксировать процентный доход. Это выражается в значительном — почти в 4 раза — росте количества открытых вкладов в августе по сравнению с июлем, — сказал директор департамента развития и эффективности розничного бизнеса Росбанка Петр Филиппов.
В 2,5 раза вырос спрос на депозиты в банке «ДОМ.РФ». С 16 по 23 августа клиенты открыли более 7 тыс. вкладов на сумму 7,1 млрд рублей.
В крымском РНКБ ставки по вкладам подняли с 22 августа. За первые четыре дня клиенты оформили около 11 тыс. сберегательных продуктов. Обычно в день банк открывает 600 вкладов. Банк увеличил портфель рублевых сбережений на 1,1 млрд рублей, до 83,3 млрд рублей.
Более 60 тыс. вкладов открыли в РСХБ, клиенты положили на депозитные счета больше 65 млрд рублей.
Повышенный спрос на вклады отмечают в банке «Абсолют», в «Почта Банке» и в «Открытии».
15 августа 2023 года Центробанк резко поднял ключевую ставку до 12%.
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✔️ Как вести учет по всем семи новым ФСБУ.
✔️ Как сдавать отчетность без штрафов в 2023-2024 г.
✔️ Как отвечать на требования ФНС.
✔️ Как защититься от штрафов, уголовки и субсидарки при налоговых проверках.
💥Мы собрали для вас лучших спикеров-практиков с огромным опытом работы. В конференции примут участие:
▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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