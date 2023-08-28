Налоги, взносы, пошлины

Экспортеры нефти могут попасть под «ножницы Кудрина»

Экспортеры энергоресурсов могут вновь столкнуться с «ножницами Кудрина» — фискальным «трюком», возникающим из-за временного разрыва между моментом фактической уплаты налогов и периодом их начисления.
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О возможном появлении такого эффекта сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

Термин появился в середине 2000-х гг., когда Алексей Кудрин руководил Минфином. Налог, уплачиваемый сегодня, рассчитывался по таким параметрам, как, например, цена нефти и курс рубля, по состоянию на вчера. Экспортеры недоплачивают налоги, когда цены на нефть растут или рубль ослабляется, и переплачивают их в противоположной ситуации.

Эффект «ножниц Кудрина» действительно может возникнуть в ближайшее время, в случае если рубль продолжит укрепляться, сообщил «Ведомостям» высокопоставленный источник в исполнительной власти.

Часть налогов будет начислена по слабому курсу, но в момент уплаты он окажется уже более сильным, в результате чего экспортерам придется продавать больше валюты для расчетов с бюджетом.

Другой источник подтвердил, что на фоне волатильности курса и цен на нефть эффект ножниц станет более ярко выраженным. Однако, по его словам, с фискальной точки зрения принципиальной разницы нет: хотя в ближайшей перспективе баланс между доходами бюджета и экспортеров может сместиться не в пользу последних, в дальнейшем ситуация уравновесится.Налоги все равно будут выплачиваться по фактическим ценам и курсу.

Комментарии

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