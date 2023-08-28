Интернет и IT

Госуслуги объединят с голосовым помощником «Алиса»

Пользователи смогут попросить цифрового ассистента прислать выписку о материнском капитале, о лицевом счете в Соцфонде, выписку из трудовой книжки и справку о размере пенсии.
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Цифровой ассистент портала Госуслуги «Робот Макс» сможет работать в связке с голосовым помощником «Алиса» от компании «Яндекс». Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Госуслуги с «Роботом Максом» теперь доступны на умных устройствах с «Алисой». «Макс» расскажет, как воспользоваться нужным сервисом, пришлет ссылку в приложение Госуслуги или, если нужно, сам подаст заявление, — говорится в сообщении.

С помощью интеграции можно будет получить:

  • выписку из материнского капитала;

  • выписку о лицевом счете в Социальном фонде;

  • выписку из трудовой книжки;

  • справку о размере пенсии.

Также у робота можно узнать о своих штрафах. Для этого нужно задать вопрос на любом устройстве с «Алисой», а также в «Яндекс.Браузере» или в Навигаторе.

Чтобы создать интеграцию, надо авторизоваться на Госуслугах, написать в чат «Роботу Максу» сообщение «Алиса» и выбрать «Связать аккаунты». В ответном сообщении будет код доступа.

Затем попросить «Алису» запустить Госуслуги и назвать ей код.

Связь аккаунтов происходит без передачи персональных данных. Через 12 месяцев ее нужно будет подключить заново. Если запросов к Алисе не будет в течение трех месяцев, связь отключится автоматически, — сказали в Минцифры.

Цифровой помощник «Макс» каждый день отвечает на 1,5 млн запросов пользователей портала Госуслуги. Через чат с роботом можно записаться к врачу, а до конца года он освоит еще 10 популярных услуг.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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