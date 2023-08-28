Держателям акций Whoosh пообещали дивиденды в размере 1,14 млрд рублей

Решение о выплате дивидендов будет принято в октябре 2023 года.

Компания Whoosh, которая предоставляет в аренду электросамокаты, собирается направить на выплату дивидендов за 2023 года 1,14 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

В соответствии с нашей дивидендной политикой, минимальный целевой уровень дивидендов, исходя из финансовых результатов за истекший период, составляет порядка 1,14 млрд рублей. Совет директоров в октябре примет решение о рекомендованной сумме дивидендов, — заявил финансовый директор Whoosh Александр Синявский.

Минимальный целевой уровень выплат зависит от показателя чистого долга/EBITDA. На 30 июня 2023 года он находился на уровне 1,2x.

Недавно мы писали, что Whoosh за полгода заработал 1,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

В 2022 году компания выплатила дивиденды в размере 1 млрд рублей.