Проверки

Минюст будет проводить внеплановые проверки помощников иноагентов

Минюст получит право проводить внеплановые проверки в отношении тех, кто помогает иноагентам обходить ограничения.
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Минюст получит право проводить внеплановые проверки в соответствии с законом об иноагентах в отношении тех, кто помогает им обходить ограничения. Соответствующие изменения ведомство вносит в постановление Правительства от 05.11.2022 № 1996, пишет Forbes.

Поправки приводят постановление кабмина в соответствие с законом, который в июле подписал президент Владимир Путин. Он позволяет Минюсту внепланово проверять как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования властей. В пояснительной записке утверждается, что изменения не повлекут «негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».

Поводом для проведения проверок будет информация о нарушении закона об иноагентах, поступившая «в уполномоченный орган или его территориальный орган от органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также их должностных лиц, физических лиц независимо от их гражданства или при отсутствии».

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