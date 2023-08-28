Минюст будет проводить внеплановые проверки помощников иноагентов

Минюст получит право проводить внеплановые проверки в соответствии с законом об иноагентах в отношении тех, кто помогает им обходить ограничения. Соответствующие изменения ведомство вносит в постановление Правительства от 05.11.2022 № 1996, пишет Forbes.
Поправки приводят постановление кабмина в соответствие с законом, который в июле подписал президент Владимир Путин. Он позволяет Минюсту внепланово проверять как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить требования властей. В пояснительной записке утверждается, что изменения не повлекут «негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности».
Поводом для проведения проверок будет информация о нарушении закона об иноагентах, поступившая «в уполномоченный орган или его территориальный орган от органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также их должностных лиц, физических лиц независимо от их гражданства или при отсутствии».
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▹доцент, к.э.н, главный бухгалтер с 15-летним стажем;
▹аттестованный аудитор;
▹аудитор и сертифицированный специалист 1С.
▹эксперт по налогам, управляющий партнер юридической компании.
🚀 Мероприятие пройдет 12 сентября с 9.00 до 19.00 в Краснодаре, отель Marriott. Не можете присутствовать лично — присоединяйтесь к нам онлайн.
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